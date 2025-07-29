Она отказалась от рф: с кем может сыграть Костюк в 1/16 финала в Монреале?

Представительница Австралии Дарья Касаткина (WTA 18), которая отказалась от спортивного гражданства россии, удачно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде Касаткина в двух сетах переиграла «нейтралку» Анну Блинкову (WTA 81) за 1 час и 14 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Анна Блинкова – Дарья Касаткина (Австралия) [15] – 1:6, 4:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2023 году на этих же кортах победу также одержала Дарья, но на стадии 1/16 финала.

В третьем круге Касаткина может сыграть с Мартой Костюк, если украинка в своем стартовом поединке Монреале одолеет Маркету Вондроушову.