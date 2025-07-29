Она отказалась от рф: с кем может сыграть Костюк в 1/16 финала в Монреале?
Дарья Касаткина, которая представляет Австралию, одолела «нейтралку» Анну Блинкову
Представительница Австралии Дарья Касаткина (WTA 18), которая отказалась от спортивного гражданства россии, удачно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
Во втором раунде Касаткина в двух сетах переиграла «нейтралку» Анну Блинкову (WTA 81) за 1 час и 14 минут.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала
Анна Блинкова – Дарья Касаткина (Австралия) [15] – 1:6, 4:6
Это была вторая встреча соперниц. В 2023 году на этих же кортах победу также одержала Дарья, но на стадии 1/16 финала.
В третьем круге Касаткина может сыграть с Мартой Костюк, если украинка в своем стартовом поединке Монреале одолеет Маркету Вондроушову.
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