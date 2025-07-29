29 июля на турнире в Монреале свой матч второго круга проведут Марта Костюк (WTA 28) и Маркета Вондроушова (WTA 63).

Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Этот сезон вполне мог стать прорывом для украинской спортсменки, она начинала в топ-20, были предпосылки для прогресса. Сейчас Марта уже потеряла десять позиций, что выглядит не так страшно на фоне последних результатов, ведь перед этим турниром уже образовалась серия из шести поражений подряд. Здесь дело уже не в игре, а в психологии, надо быстрее закрывать это полосу неудач.

В последнем своем матче Костюк проиграла Эмме Радукану на старте турнира в Вашингтоне – 6:7, 4:6. Украинка не ищет легких турниров для своеобразной передышки, она постоянно играет против лучших в своем спорте.

Важно набрать хорошую форму перед US Open, сезон еще можно перевернуть, сделав его успешным, Марте важно почувствовать свою игру, тогда ее будет непросто остановить.

Маркета Вондроушова

Чешку хороша знакома любителям тенниса, хотя бы потому что она экс-шестая ракетка мира и обладатель одного шлема. В середине прошлого сезона Вондроушова перенесла операцию на плече, из-за чего пропустила почти полгода.

Спортсменка постепенно возвращается в тур, это можно понять по количеству проведенных матчей, их было 22, из них 13 удалось выиграть. Маркета может похвастаться тем, что в этом сезоне смогла выиграть престижный травяной турнир в Берлине.

В Монреале чешка начинала с первого круга, где в непростой борьбе смогла одолеть крепкую Александру Эалу с Филиппин – 3:6, 6:1, 6:2. Вондроушова способна вернуться на прежний уровень, ведь ей 26 лет.

Личные встречи

В очных противостояниях Костюк ведет со счетом 2:1, хотя стоит вспомнить, что один матч соперницы не провели, тогда Вондроушова снялась с Индиан-Уэллс, получив техническое поражение. Последняя встреча соперниц состоялась на турнире в Штутгарте 2024 года, тогда в полуфинале украинка выиграла 7:6, 6:2.

Прогноз

Обе теннисистки находятся не в своих лучших кондициях, но букмекеры отдают небольшой перевес чешке. Все объясняется плохой формой Костюк, а точнее ее серией неудач. Здесь можно ждать напряженного и драматичного матча, который может завершиться с любым исходом.

Я думаю, украинка сможет выдать хороший матч, поставлю на ее победу с форой +1,5 сета. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.55.