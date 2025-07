Романо подтвердил. ПСЖ принял важное решение о трансфере Забарного

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный с высокой вероятностью покинет Премьер-лигу и продолжит карьеру в чемпионате Франции.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован ПСЖ, который намерен ускорить переговоры о трансфере украинца. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Пари Сен-Жермен готов быстро подписать Илью Забарного, поскольку «Тоттенхэм», несмотря на сообщения, так и не делал конкретных заявлений и не вел серьезных переговоров.

Забарный хочет в ПСЖ, структура будущего соглашения обсуждается с «Борнмутом». Трансфер почти готов», – заинтриговал Романо.

