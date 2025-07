Убедительный камбек: известна первая соперница Костюк на тысячнике в Канаде

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/32 финала украинка сыграет против чешки и победительницы Уимблдона-2023 Маркеты Вондроушовой (WTA 65), которая в первом раунде переиграла Александру Эалу (Филиппины, WTA 69) за 2 часа и 7 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/64 финала

Маркета Вондроушова (Чехия) – Александра Эала (Филиппины) – 3:6, 6:1, 6:2

Вондроушова и Эала провели первое очное противостояние.

Маркета и Марта ранее играли между собой дважды, оба раза на грунте. Впервые в 2023 году они сошлись в поединке матчевого противостояния Кубка Билли Джин Кинг между сборным Чехии и Украины – тогда победу одержала Вондроушова со счетом 6:2, 6:1. Костюк взяла реванш в 2024 в полуфинале Штутгарта – 7:6 (7:2), 6:2.

Помимо Костюк, Украину в Монреале также представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Элина и Даяна пока не узнали своих первых соперниц (стартуют с 1/32 финала), а Юлия в первом круге поборется против Ван Яфань.

