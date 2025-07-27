Стародубцева узнала первую соперницу на турнире WTA 1000 в Монреале
Юлия сыграет против Ван Яфань в матче 1/64 финала канадского тысячника
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 74) получил первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
В 1/64 финала украинка сыграет против представительницы Китая Ван Яфань (WTA 144).
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Ван Яфань прошла квалификацию к канадскому тысячнику. В единственном матче отбора китаянка переиграла Ребеку Масарову (Швейцария, WTA 103).
Ранее Стародубцева играла против Ван всего один раз. В 2023 году Юлия одолела оппонентку в финале 60-тысячника в Далласе.
Победительница противостояния выйдет во второй раунд престижных соревнований в Монреале, где поборется против 21-й сеяной Магдалены Френх.
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