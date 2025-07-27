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WTA
27 июля 2025, 20:33 |
563
0

Стародубцева узнала первую соперницу на турнире WTA 1000 в Монреале

Юлия сыграет против Ван Яфань в матче 1/64 финала канадского тысячника

27 июля 2025, 20:33 |
563
0
Стародубцева узнала первую соперницу на турнире WTA 1000 в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 74) получил первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/64 финала украинка сыграет против представительницы Китая Ван Яфань (WTA 144).

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Ван Яфань прошла квалификацию к канадскому тысячнику. В единственном матче отбора китаянка переиграла Ребеку Масарову (Швейцария, WTA 103).

Ранее Стародубцева играла против Ван всего один раз. В 2023 году Юлия одолела оппонентку в финале 60-тысячника в Далласе.

Победительница противостояния выйдет во второй раунд престижных соревнований в Монреале, где поборется против 21-й сеяной Магдалены Френх.

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Юлия Стародубцева Ван Яфань WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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