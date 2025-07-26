Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. С кем сыграет Свитолина? Жребий супертурнира в Монреале: соперницы украинок
WTA
26 июля 2025, 18:55 | Обновлено 26 июля 2025, 19:33
980
1

С кем сыграет Свитолина? Жребий супертурнира в Монреале: соперницы украинок

Помимо Элины, на тысячнике в Канаде выступят Костюк, Стародубцева и Ястремская

26 июля 2025, 18:55 | Обновлено 26 июля 2025, 19:33
980
1
С кем сыграет Свитолина? Жребий супертурнира в Монреале: соперницы украинок
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июля состоялась жеребьевка престижного хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украину на канадском тысячнике представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

С первого раунде из украинок выступления начнет только Стародубцева. Юлия сыграет против теннисистки, которая преодолеет квалификацию. Во втором круге ее уже ждет 21-я сеяная Магдалена Френх, которой Стародубцева проиграла на старте основы в Вашингтоне.

Свитолина получила 10-й номер посева и в 1/32 финала поборется либо против квалифайерки, либо против обладательницы wild card Кайлы Кросс.

Костюк (24-я сеяная) в своем стартовом поединке на крупных соревнованиях в Канаде выйдет на корт против победительницы противостояния Маркета Вондроушова – Александра Эала.

Ястремская, посеяная под 30-м номером, во втором раунде встретится или с квалифайеркой, или с Камилой Осорио.

Первой сеяной в Монреале будет американка Коко Гауфф. Первая ракетка мира Арины Соболенко пропускает турнир. Второй номер посева у Игы Свентек. Действующей чемпионкой является Джессика Пегула.

Первый раунд тысячника в Монреале пройдет 27–28 июля, игры 1/32 финала запланированы на 29–30 числа. Финал состоится 7 августа.

Соперницы украинок в Монреале:

  • 1-й раунд: Юлия Стародубцева – квалифайерка
  • 2-й раунд: Элина Свитолина [10] – квалифайерка / Карина Кросс [WC]
  • 2-й раунд: Марта Костюк [24] – Маркета Вондроушова / Александра Эала
  • 2-й раунд: Даяна Ястремская [30] – квалифайерка / Камила Осорио

Возможные четвертьфиналы Монреаля по посеву:

  • Коко Гауфф [1] – Жасмин Паолини [7]
  • Мирра Андреева [4] – Эмма Наварро [8]
  • Аманда Анисимова [5] – Джессика Пегула [3]
  • Мэдисон Киз [8] – Ига Свентек [2]

Сетка турнира WTA 1000 в Монреале

По теме:
ФОТО. «Огонь!»  – Элина Свитолина поразила Instagram откровенным образом
ФОТО. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей в Житомире
Радукану довольна победой над Костюк в Вашингтоне: «Сложная соперница»
WTA Монреаль жеребьевка Элина Свитолина Марта Костюк Юлия Стародубцева Даяна Ястремская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая сеяная проиграла. Стала известна чемпионка турнира WTA 250 в Праге
Теннис | 26 июля 2025, 17:31 0
Первая сеяная проиграла. Стала известна чемпионка турнира WTA 250 в Праге
Первая сеяная проиграла. Стала известна чемпионка турнира WTA 250 в Праге

Мария Боузкова нанесла поражение Линде Носковой в финале чешских соревнований

Усик уже знает имя следующего соперника. Это не Паркер и не Пол
Бокс | 26 июля 2025, 04:34 1
Усик уже знает имя следующего соперника. Это не Паркер и не Пол
Усик уже знает имя следующего соперника. Это не Паркер и не Пол

Намечается трилогия с Тайсоном Фьюри

Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Футбол | 26.07.2025, 01:25
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета
Футбол | 26.07.2025, 13:05
За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета
За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета
Сыграет ли Плотницкий на ЧМ за сборную Украины? Рауль Лосано ответил
Волейбол | 25.07.2025, 20:30
Сыграет ли Плотницкий на ЧМ за сборную Украины? Рауль Лосано ответил
Сыграет ли Плотницкий на ЧМ за сборную Украины? Рауль Лосано ответил
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
В Еліни та Даяни сітка цілком перспективна, в Марти вимальовується продовження лузстрику. Про шанси Стародубцевої краще промовчу.
Ответить
+1
Популярные новости
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 7
Футбол
САБО: «Прошу вас, не говорите мне больше про него. Я его вообще не видел»
САБО: «Прошу вас, не говорите мне больше про него. Я его вообще не видел»
25.07.2025, 13:07 7
Футбол
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
25.07.2025, 08:12 1
Футбол
Чисора назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Чисора назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
25.07.2025, 04:40 4
Бокс
Дулуб предупредил Ротаня после позора Полесья: Буткевич – не тот человек...
Дулуб предупредил Ротаня после позора Полесья: Буткевич – не тот человек...
25.07.2025, 14:59 1
Футбол
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
25.07.2025, 04:59 1
Бокс
Шок: Усик не заработал $132 млн за бой с Дюбуа. Названа сумма гонорара
Шок: Усик не заработал $132 млн за бой с Дюбуа. Названа сумма гонорара
25.07.2025, 07:28 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем