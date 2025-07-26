С кем сыграет Свитолина? Жребий супертурнира в Монреале: соперницы украинок

26 июля состоялась жеребьевка престижного хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украину на канадском тысячнике представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

С первого раунде из украинок выступления начнет только Стародубцева. Юлия сыграет против теннисистки, которая преодолеет квалификацию. Во втором круге ее уже ждет 21-я сеяная Магдалена Френх, которой Стародубцева проиграла на старте основы в Вашингтоне.

Свитолина получила 10-й номер посева и в 1/32 финала поборется либо против квалифайерки, либо против обладательницы wild card Кайлы Кросс.

Костюк (24-я сеяная) в своем стартовом поединке на крупных соревнованиях в Канаде выйдет на корт против победительницы противостояния Маркета Вондроушова – Александра Эала.

Ястремская, посеяная под 30-м номером, во втором раунде встретится или с квалифайеркой, или с Камилой Осорио.

Первой сеяной в Монреале будет американка Коко Гауфф. Первая ракетка мира Арины Соболенко пропускает турнир. Второй номер посева у Игы Свентек. Действующей чемпионкой является Джессика Пегула.

Первый раунд тысячника в Монреале пройдет 27–28 июля, игры 1/32 финала запланированы на 29–30 числа. Финал состоится 7 августа.

Соперницы украинок в Монреале:

1-й раунд: Юлия Стародубцева – квалифайерка

Юлия Стародубцева – квалифайерка 2-й раунд: Элина Свитолина [10] – квалифайерка / Карина Кросс [WC]

Элина Свитолина [10] – квалифайерка / Карина Кросс [WC] 2-й раунд: Марта Костюк [24] – Маркета Вондроушова / Александра Эала

Марта Костюк [24] – Маркета Вондроушова / Александра Эала 2-й раунд: Даяна Ястремская [30] – квалифайерка / Камила Осорио

Возможные четвертьфиналы Монреаля по посеву:

Коко Гауфф [1] – Жасмин Паолини [7]

Коко Гауфф [1] – Жасмин Паолини [7] Мирра Андреева [4] – Эмма Наварро [8]

Эмма Наварро [8] Аманда Анисимова [5] – Джессика Пегула [3]

Аманда Анисимова [5] – Джессика Пегула [3] Мэдисон Киз [8] – Ига Свентек [2]

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