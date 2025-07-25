Эксперт: «В Полесье есть проблемы, но это еще не позор»

Богдан Блавацкий, который возглавлял профессиональные команды не только в Украине, но и в Польше, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему «Полесье» сенсационно проиграло в первом матче квалификации Лиги конференций представителю Андорры – «Санта Коломи» – 1:2.

«Создалось впечатление, что футболисты «Полесья» были убеждены: вчерашний поединок станет для них легкой прогулкой. А когда еще и открыли счет, воспользовавшись ошибкой гостей у своих владений, то вообще сбросили обороты. Хотя не исключаю, что это было сделано вынужденно, возможно, они играли под нагрузкой и им не хватало свежести, потому что настраивались быть в боевой спортивной форме в начале августа, когда должен состояться стартовый матч в УПЛ с «Карпатами». Это сказалось негативно на скорости и концентрации, вспомните, как номинальные хозяева пропускали: в первом случае опоздали с блокировкой удара нападающего гостей в пределах штрафной площадки, а во втором – банально не добежал игрок, отвечавший за опорную зону. И самое обидное, что в соперничестве с представителем страны-карлика на футбольной карте игроки «Полесья» практически не создавали голевых моментов. Это и привело к сенсационному поражению, которое нанесло сокрушительный удар по имиджу житомирского клуба. К счастью, еще не все потеряно, впереди матч-ответ. Убежден, что руководителю «Полесья» Руслану Ротаню следует, прежде всего, сосредоточиться на улучшении психологического состояния подопечных, нужно так организовать занятия в этом микроцикле, чтобы команда снова побежала. Думаю, что не обойдется без ротаций в составе, как по мне, в старте на острие атаки выйдет Александр Филиппов. Но главное, чтобы сами футболисты понимали, что до пропасти один шаг, что с их помощью может быть вписана позорная страница в историю «Полесья», что в случае неудачи в Андорре не обойдется без тренерской отставки. Все же, остается надеяться, что до этого дело не дойдет».

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