Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Четвертьфиналист Кубка Украины пригласил опытного защитника
Украина. Первая лига
17 января 2026, 15:12 | Обновлено 17 января 2026, 15:16
499
0

Четвертьфиналист Кубка Украины пригласил опытного защитника

«Феникс-Мариуполь» усилится Александром Черноморцем

ФК Колос. Александр Черноморец

Как стало известно Sport.ua, третьим «зимним» новичком перволигового «Феникса-Мариуполя» станет 32-летний левый защитник Александр Черноморец, который присоединится к команде 21 января после ее возвращения из отпуска.

В активе Черноморца выступления за «Динамо-2», «Десну», «Волынь», «Колос», «Ворсклу» и «Металлист 1925». Также он сыграл 25 матчей в составе сборной Украины разных возрастных групп.

Спортивный директор «Феникса-Мариуполя» Богдан Когут ведет переговоры еще с двумя игроками с опытом выступлений в УПЛ. Ожидается, что все новобранцы примут участие в спарринге с «Рухом», который запланирован на 28 января.

Ранее сообщалось о том, что «Феникс-Мариуполь» пригласил игрока с опытом выступления в УПЛ.

Александр Черноморец Феникс-Мариуполь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы инсайд свободный агент
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
