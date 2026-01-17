Четвертьфиналист Кубка Украины пригласил опытного защитника
«Феникс-Мариуполь» усилится Александром Черноморцем
Как стало известно Sport.ua, третьим «зимним» новичком перволигового «Феникса-Мариуполя» станет 32-летний левый защитник Александр Черноморец, который присоединится к команде 21 января после ее возвращения из отпуска.
В активе Черноморца выступления за «Динамо-2», «Десну», «Волынь», «Колос», «Ворсклу» и «Металлист 1925». Также он сыграл 25 матчей в составе сборной Украины разных возрастных групп.
Спортивный директор «Феникса-Мариуполя» Богдан Когут ведет переговоры еще с двумя игроками с опытом выступлений в УПЛ. Ожидается, что все новобранцы примут участие в спарринге с «Рухом», который запланирован на 28 января.
Ранее сообщалось о том, что «Феникс-Мариуполь» пригласил игрока с опытом выступления в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поддержите любую из редакций, получите фрибеты и претендуйте не только на Airpods, но и на PS5!
В СМИ уже в открытую поговаривают о скором уходе Александра из стана «лесников»