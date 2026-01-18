Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Динамо: «Это ненормальная ситуация. Игроки Динамо берут детей и...»
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 00:34
Тренер Динамо: «Это ненормальная ситуация. Игроки Динамо берут детей и...»

Мацей Кендзерек – о тяжелой жизни в Киеве во время ракетных ударов

ФК Динамо. Мацей Кендзерек

Помощник главного тренера «Динамо» Мацей Кендзерек рассказал о тяжелой жизни в Киеве во время воздушных тревог.

«Когда поступает сигнал воздушной тревоги, нужно немедленно искать укрытие. В Киеве многие люди спускаются на станции метро. Один из моих ассистентов как-то пришел на работу совсем без сна. Он рассказал, что ночью вместе с женой и ребенком пошел в метро: там было очень многолюдно, и в течение почти двух часов они пытались заснуть, но так и не смогли. Только около пяти утра, после отбоя тревоги, им удалось вернуться домой.

Также слышал от футболистов, что во время тревог они берут детей и ночуют в автомобилях в подземных паркингах. Это ненормальные условия, но для Киева такая реальность уже стала частью повседневной жизни», – отметил Кендзерек.

Мацей Кендзерек Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
