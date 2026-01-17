Пономарев прокомментировал первую победу на сборах

Главный тренер лидера УПЛ ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем ему запомнился первый спарринг его подопечных на сборах в Турции с чешской «Дуклой», в котором была одержана победа – 2:1.

«Этот контрольный матч был полезен в информационном аспекте. «Дукла» действует в силовой манере, как ведущие чешские команды – «Славия», «Спарта», нагнетает, агрессивна в отборе, опасна на «втором этаже». В УПЛ в такой манере практически никто не играет, поэтому обогатились ценным опытом.

Считаю, что счет по игре. Важно, что продемонстрировали неуступчивость, умение терпеть, ведь в последние дни были серьезные нагрузки на тренировках. Также следует учесть, что для нас это был только первый контрольный матч, тогда как «Дукла» уже завершает подготовку ко второй части сезона, который в Чехии стартует в конце января.

Сегодня пытались задействовать как можно больше футболистов, потому что игровая практика крайне необходима. Вернулся после длительного перерыва, залечив серьезную травму Путря, дебютировали «зимние» новички – Твердохлеб и Микитишин. Проходили апробацию некоторые домашние заготовки. Конечно, приятно, что новый год начали с победы. Даже несмотря на то, что речь идет о спарринге».