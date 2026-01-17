Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономарев прокомментировал первую победу на сборах
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 22:22 |
167
0

Пономарев прокомментировал первую победу на сборах

Свой первый спарринг в новом году черкащане выиграли

17 января 2026, 22:22 |
167
0
Пономарев прокомментировал первую победу на сборах
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер лидера УПЛ ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем ему запомнился первый спарринг его подопечных на сборах в Турции с чешской «Дуклой», в котором была одержана победа – 2:1.

«Этот контрольный матч был полезен в информационном аспекте. «Дукла» действует в силовой манере, как ведущие чешские команды – «Славия», «Спарта», нагнетает, агрессивна в отборе, опасна на «втором этаже». В УПЛ в такой манере практически никто не играет, поэтому обогатились ценным опытом.

Считаю, что счет по игре. Важно, что продемонстрировали неуступчивость, умение терпеть, ведь в последние дни были серьезные нагрузки на тренировках. Также следует учесть, что для нас это был только первый контрольный матч, тогда как «Дукла» уже завершает подготовку ко второй части сезона, который в Чехии стартует в конце января.

Сегодня пытались задействовать как можно больше футболистов, потому что игровая практика крайне необходима. Вернулся после длительного перерыва, залечив серьезную травму Путря, дебютировали «зимние» новички – Твердохлеб и Микитишин. Проходили апробацию некоторые домашние заготовки. Конечно, приятно, что новый год начали с победы. Даже несмотря на то, что речь идет о спарринге».

По теме:
ВИДЕО. В Турции фанаты не дают прохода Арде Турану
Словения – Украина – 0:2. Спарринг перед ЧЕ по футзалу. Видео голов и обзор
Секретный спарринг. Украина обыграла Словению за закрытыми дверями
Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Дукла Прага
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 17 января 2026, 08:00 9
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами

На футболиста претендует «Аль-Хиляль» и «Рома»

Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Футбол | 17 января 2026, 14:40 8
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение

Вратаря сборной Украины хочет подписать «Челси»

Где Трубин и Судаков? Риу Аве и Бенфика выбрали составы на матч чемпионата
Футбол | 17.01.2026, 21:44
Где Трубин и Судаков? Риу Аве и Бенфика выбрали составы на матч чемпионата
Где Трубин и Судаков? Риу Аве и Бенфика выбрали составы на матч чемпионата
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Футбол | 17.01.2026, 20:50
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17 1
Футбол
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42
Бокс
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
17.01.2026, 07:28 4
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем