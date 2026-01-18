Названы самый молодой и самый возрастной игроки первой части сезона УПЛ

Олег Дзюринец из «Руха» – самый молодой игрок первой части УПЛ.

В сезоне 2025/26 на поле выходили 37 футболистов в возрасте до 20 лет. Самым молодым стал нападающий «Руха» Олег Дзюринец, который дебютировал в матче 2-го тура УПЛ против «Динамо» в возрасте 15 лет и 16 дней.

Этот выход на поле стал историческим. Дзюринец стал самым молодым игроком в истории чемпионата, опередив предыдущего рекордсмена – Кирилла Дигтяря из «Металлиста» – на 143 дня.

Самым возрастным игроком стал защитник «Полтавы» Илья Ходуля. По состоянию на день последнего матча (6-й тур) Ходуле было 36 лет 3 месяца и 5 дней.

