Названы самый молодой и самый возрастной игроки первой части сезона УПЛ
Олег Дзюринец дебютировал за львовский Рух в 15 лет и 16 дней
Олег Дзюринец из «Руха» – самый молодой игрок первой части УПЛ.
В сезоне 2025/26 на поле выходили 37 футболистов в возрасте до 20 лет. Самым молодым стал нападающий «Руха» Олег Дзюринец, который дебютировал в матче 2-го тура УПЛ против «Динамо» в возрасте 15 лет и 16 дней.
Этот выход на поле стал историческим. Дзюринец стал самым молодым игроком в истории чемпионата, опередив предыдущего рекордсмена – Кирилла Дигтяря из «Металлиста» – на 143 дня.
Самым возрастным игроком стал защитник «Полтавы» Илья Ходуля. По состоянию на день последнего матча (6-й тур) Ходуле было 36 лет 3 месяца и 5 дней.
ФОТО. Олег Дзюринец из Руха – самый молодой игрок первой части сезона УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил победил уже в шестой раз, а Сергей Соколовский одержал пятую победу
Игроку надоела травма