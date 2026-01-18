Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы самый молодой и самый возрастной игроки первой части сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 02:34 | Обновлено 18 января 2026, 02:45
50
0

Названы самый молодой и самый возрастной игроки первой части сезона УПЛ

Олег Дзюринец дебютировал за львовский Рух в 15 лет и 16 дней

18 января 2026, 02:34 | Обновлено 18 января 2026, 02:45
50
0
Названы самый молодой и самый возрастной игроки первой части сезона УПЛ
ФК Рух Львов. Олег Дзюринец

Олег Дзюринец из «Руха» – самый молодой игрок первой части УПЛ.

В сезоне 2025/26 на поле выходили 37 футболистов в возрасте до 20 лет. Самым молодым стал нападающий «Руха» Олег Дзюринец, который дебютировал в матче 2-го тура УПЛ против «Динамо» в возрасте 15 лет и 16 дней.

Этот выход на поле стал историческим. Дзюринец стал самым молодым игроком в истории чемпионата, опередив предыдущего рекордсмена – Кирилла Дигтяря из «Металлиста» – на 143 дня.

Самым возрастным игроком стал защитник «Полтавы» Илья Ходуля. По состоянию на день последнего матча (6-й тур) Ходуле было 36 лет 3 месяца и 5 дней.

ФОТО. Олег Дзюринец из Руха – самый молодой игрок первой части сезона УПЛ

По теме:
ВИДЕО. В Турции фанаты не дают прохода Арде Турану
Пономарев прокомментировал первую победу на сборах
МИХАЙЛЕНКО: «Есть моменты, где тяжелее, чем обычно. Без этого вообще никак»
Рух Львов Олег Дзюринец молодые таланты статистика Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Илья Ходуля Полтава Кирилл Дигтярь рекорд Металлист Харьков
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Другие виды | 17 января 2026, 12:42 4
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры

Даниил победил уже в шестой раз, а Сергей Соколовский одержал пятую победу

Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 17 января 2026, 04:45 5
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение

Игроку надоела травма

Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 17.01.2026, 21:37
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ассист Судакова, сухарь Трубина. Бенфика одержала победу в чемпионате
Футбол | 18.01.2026, 00:29
Ассист Судакова, сухарь Трубина. Бенфика одержала победу в чемпионате
Ассист Судакова, сухарь Трубина. Бенфика одержала победу в чемпионате
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Футбол | 17.01.2026, 08:37
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 9
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 1
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 40
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
17.01.2026, 07:28 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем