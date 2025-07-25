Ливерпуль – лишь третий. Рейтинг рекордных расходов клубов АПЛ за одно ТВ
«Челси» занял сразу четыре позиции в топ-6 списка
«Ливерпуль» этим летом потратил примерно 295,5 млн фунтов на покупку игроков, что является третьим результатом в рейтинге рекордных расходов клубов Премьер-лиги в одном трансферном окне с 2016 года.
Остальные три позиции в топ-4 списка принадлежат лондонскому «Челси»: лето 2023/24 – 434,5 млн, зима 2022/23 – 323,3 млн, лето 2022/23 – 278,4 млн.
Пятерку лидеров закрывает «Манчестер Юнайтед», который летом 2022/23 потратил 227,4 млн на трансферы. На шестом месте снова расположились «пенсионеры» с расходами 226,1 млн фунтов летом 2020/21.
Из клубов «большой шестерки» АПЛ в этот рейтинг не вошли «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Chelsea's spending over the last four years has been utterly INSANE. 🤯🤯 pic.twitter.com/d6XWfP9h1m— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 24, 2025
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