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Англия
25 июля 2025, 15:12 |
318
0

Ливерпуль – лишь третий. Рейтинг рекордных расходов клубов АПЛ за одно ТВ

«Челси» занял сразу четыре позиции в топ-6 списка

25 июля 2025, 15:12 |
318
0
Ливерпуль – лишь третий. Рейтинг рекордных расходов клубов АПЛ за одно ТВ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» этим летом потратил примерно 295,5 млн фунтов на покупку игроков, что является третьим результатом в рейтинге рекордных расходов клубов Премьер-лиги в одном трансферном окне с 2016 года.

Остальные три позиции в топ-4 списка принадлежат лондонскому «Челси»: лето 2023/24 – 434,5 млн, зима 2022/23 – 323,3 млн, лето 2022/23 – 278,4 млн.

Пятерку лидеров закрывает «Манчестер Юнайтед», который летом 2022/23 потратил 227,4 млн на трансферы. На шестом месте снова расположились «пенсионеры» с расходами 226,1 млн фунтов летом 2020/21.

Из клубов «большой шестерки» АПЛ в этот рейтинг не вошли «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу финансы Ливерпуль Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Тоттенхэм Манчестер Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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