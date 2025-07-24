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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продолжил сотрудничество с ключевым защитником
Италия
24 июля 2025, 10:24 |
128
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продолжил сотрудничество с ключевым защитником

Федерико Гатти останется в туринском клубе

24 июля 2025, 10:24 |
128
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продолжил сотрудничество с ключевым защитником
ФК Ювентус. Федерико Гатти

Туринский «Ювентус» официально подписал новое соглашение с центральным защитником Федерико Гатти.

По информации пресс-службы, стороны договорились о продлении сотрудничества до 2030 года.

«Я очень счастлив. Продление контракта с этим клубом, который стал для меня второй семьей – это отличный шаг. Это должно стать новым началом, теперь я должен упорно работать, потому что нам нужно как можно скорее вернуться на путь побед.

Прошлый год был для меня долгим и изнурительным, но в личном плане это был отличный сезон. Я хочу начать сезон на своем лучшем уровне, оставить травму в прошлом и вернуться на все 110%, чтобы отдать все ради этих цветов», – сказал Гатти.

Федерико перешел к «зебрам» зимой 2022 года, однако сезон доиграл защитник в аренде у «Фрозиноне».

За три года проведенных в «Ювентусе» Федерико отбегал 109 матчей и выиграл Кубок Италии. На счету защитника семь голов и два ассиста.

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Федерико Гатти Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Ювентус
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