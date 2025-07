ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продолжил сотрудничество с ключевым защитником

Туринский «Ювентус» официально подписал новое соглашение с центральным защитником Федерико Гатти.

По информации пресс-службы, стороны договорились о продлении сотрудничества до 2030 года.

«Я очень счастлив. Продление контракта с этим клубом, который стал для меня второй семьей – это отличный шаг. Это должно стать новым началом, теперь я должен упорно работать, потому что нам нужно как можно скорее вернуться на путь побед.

Прошлый год был для меня долгим и изнурительным, но в личном плане это был отличный сезон. Я хочу начать сезон на своем лучшем уровне, оставить травму в прошлом и вернуться на все 110%, чтобы отдать все ради этих цветов», – сказал Гатти.

Федерико перешел к «зебрам» зимой 2022 года, однако сезон доиграл защитник в аренде у «Фрозиноне».

За три года проведенных в «Ювентусе» Федерико отбегал 109 матчей и выиграл Кубок Италии. На счету защитника семь голов и два ассиста.

𝐆𝐀𝐓𝐓𝐈 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ ✍️ Federico extends his stay in ⚪️⚫️!

Gatti’s story continues — and so do the memories 📸 pic.twitter.com/1HzkYiQoz4