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  4. Что будет с украинцем? В Италии рассказали важные новости о Довбике
Италия
24 июля 2025, 08:14 |
1076
0

Что будет с украинцем? В Италии рассказали важные новости о Довбике

Форвард занимается индивидуально из-за мышечной усталости

24 июля 2025, 08:14 |
1076
0
Что будет с украинцем? В Италии рассказали важные новости о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик будет тренироваться по индивидуальной программе в ближайшее время.

Итальянский журналист Стефано Джентили сообщил, что 28-летний футболист имеет небольшие проблемы со здоровьем из-за мышечной усталости. В течении нескольких дней форвард будет тренироваться отдельно от команды, чтобы избежать новых повреждений.

Медицинский штаб «волков» не собирается рисковать здоровьем Артема – в клубе намерены подождать, пока игрок полностью восстановиться от повреждений и только тогда вернут его в общую группу.

По информации источника, Довбик чувствует себя неплохо, но на последних тренировках выполнял только беговую работу и был отстранен от более тяжелых нагрузок.

Украинский футболист хотел бы сыграть в товарищеском матче против немецкого «Кайзерслаутена», однако окончательное решение будет принимать главный тренер Джан Пьеро Гасперини после того, как оценит состояние футболиста.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Кайзерслаутерн травма
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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