Что будет с украинцем? В Италии рассказали важные новости о Довбике
Форвард занимается индивидуально из-за мышечной усталости
Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик будет тренироваться по индивидуальной программе в ближайшее время.
Итальянский журналист Стефано Джентили сообщил, что 28-летний футболист имеет небольшие проблемы со здоровьем из-за мышечной усталости. В течении нескольких дней форвард будет тренироваться отдельно от команды, чтобы избежать новых повреждений.
Медицинский штаб «волков» не собирается рисковать здоровьем Артема – в клубе намерены подождать, пока игрок полностью восстановиться от повреждений и только тогда вернут его в общую группу.
По информации источника, Довбик чувствует себя неплохо, но на последних тренировках выполнял только беговую работу и был отстранен от более тяжелых нагрузок.
Украинский футболист хотел бы сыграть в товарищеском матче против немецкого «Кайзерслаутена», однако окончательное решение будет принимать главный тренер Джан Пьеро Гасперини после того, как оценит состояние футболиста.
Qualche giorno di lavoro personalizzato in più per #Dovbyk. Il reparto medico non vuole rischiare e preferisce aspettare prima di farlo tornare in gruppo. Artem sta bene, per ora fa solo corsa con i compagni, ma vorrebbe giocare in Germania. Valutazioni in corso.#ASRoma pic.twitter.com/BJtrwU8Cy3— Stefano Gentili (@ste_gentili_) July 23, 2025
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