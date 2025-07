Что будет с украинцем? В Италии рассказали важные новости о Довбике

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик будет тренироваться по индивидуальной программе в ближайшее время.

Итальянский журналист Стефано Джентили сообщил, что 28-летний футболист имеет небольшие проблемы со здоровьем из-за мышечной усталости. В течении нескольких дней форвард будет тренироваться отдельно от команды, чтобы избежать новых повреждений.

Медицинский штаб «волков» не собирается рисковать здоровьем Артема – в клубе намерены подождать, пока игрок полностью восстановиться от повреждений и только тогда вернут его в общую группу.

По информации источника, Довбик чувствует себя неплохо, но на последних тренировках выполнял только беговую работу и был отстранен от более тяжелых нагрузок.

Украинский футболист хотел бы сыграть в товарищеском матче против немецкого «Кайзерслаутена», однако окончательное решение будет принимать главный тренер Джан Пьеро Гасперини после того, как оценит состояние футболиста.

