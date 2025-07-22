Арсенал близок к подписанию лучшего бомбардира 2024 года

«Арсенал» является очень близким к подписанию форварда «Спортинга» Виктора Дьокереша.

Шведский нападающий в течение последних двух сезонов входит в число различных бомбардирских рейтингов.

Показателен рейтинг, который показывает количество забитых мячей игроками топ-15 европейских чемпионатов в 2024 году во всех турнирах (клуб и сборная).

Виктор Дьокереш занял первое место с большим отрывом от всех остальных – 62 забитых гола.

Топ-20 бомбардиров 2024 года во всех турнирах (топ-15 европейских лиг)

62 – Виктор Дёкереш (Спортинг, сборная Швеции) 49 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, сборная Норвегии) 46 – Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии) 42 – Роберт Левандовски (Барселона, сборная Польши) 41 – Джонатан Дэвид (Лилль, сборная Канады) 38 – Килиан Мбаппе (ПСЖ, Реал, сборная Франции) 38 – Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос, сборная Марокко) 33 – Винисиус Жуниор (Реал, сборная Бразилии) 33 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед, сборная Швеции) 33 – Мохамед Салах (Ливерпуль, сборная Египта) 33 – Кшиштоф Пйонтек (Истанбул Башакшехир, сборная Польши) 31 – Коул Палмер (Челси, сборная Англии) 30 – Александер Серлот (Вильярреал, Атлетико, сборная Норвегии) 29 – Серу Гирасси (Штутгарт, Боруссия Дортмунд, сборная Гвинеи) 29 – Адемола Лукман (Аталанта, сборная Нигерии) 28 – Беньямин Шешко (РБ Лейпциг, сборная Словении) 28 – Флориан Виртц (Байер, сборная Германии) 28 – Рафинья (Барселона, сборная Бразилии) 28 – Люк де Йонг (ПСВ) 26 – Джамал Мусиала (Бавария, сборная Германии)