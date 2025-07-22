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Англия
22 июля 2025, 19:33 |
564
0

Арсенал близок к подписанию лучшего бомбардира 2024 года

Как выглядит двадцатка лучших голеадоров прошлого года среди топ-15 чемпионатов?

22 июля 2025, 19:33 |
564
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Арсенал близок к подписанию лучшего бомбардира 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

«Арсенал» является очень близким к подписанию форварда «Спортинга» Виктора Дьокереша.

Шведский нападающий в течение последних двух сезонов входит в число различных бомбардирских рейтингов.

Показателен рейтинг, который показывает количество забитых мячей игроками топ-15 европейских чемпионатов в 2024 году во всех турнирах (клуб и сборная).

Виктор Дьокереш занял первое место с большим отрывом от всех остальных – 62 забитых гола.

Топ-20 бомбардиров 2024 года во всех турнирах (топ-15 европейских лиг)

  1. 62 – Виктор Дёкереш (Спортинг, сборная Швеции)
  2. 49 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, сборная Норвегии)
  3. 46 – Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии)
  4. 42 – Роберт Левандовски (Барселона, сборная Польши)
  5. 41 – Джонатан Дэвид (Лилль, сборная Канады)
  6. 38 – Килиан Мбаппе (ПСЖ, Реал, сборная Франции)
  7. 38 – Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос, сборная Марокко)
  8. 33 – Винисиус Жуниор (Реал, сборная Бразилии)
  9. 33 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед, сборная Швеции)
  10. 33 – Мохамед Салах (Ливерпуль, сборная Египта)
  11. 33 – Кшиштоф Пйонтек (Истанбул Башакшехир, сборная Польши)
  12. 31 – Коул Палмер (Челси, сборная Англии)
  13. 30 – Александер Серлот (Вильярреал, Атлетико, сборная Норвегии)
  14. 29 – Серу Гирасси (Штутгарт, Боруссия Дортмунд, сборная Гвинеи)
  15. 29 – Адемола Лукман (Аталанта, сборная Нигерии)
  16. 28 – Беньямин Шешко (РБ Лейпциг, сборная Словении)
  17. 28 – Флориан Виртц (Байер, сборная Германии)
  18. 28 – Рафинья (Барселона, сборная Бразилии)
  19. 28 – Люк де Йонг (ПСВ)
  20. 26 – Джамал Мусиала (Бавария, сборная Германии)
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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