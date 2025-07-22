Арсенал близок к подписанию лучшего бомбардира 2024 года
Как выглядит двадцатка лучших голеадоров прошлого года среди топ-15 чемпионатов?
«Арсенал» является очень близким к подписанию форварда «Спортинга» Виктора Дьокереша.
Шведский нападающий в течение последних двух сезонов входит в число различных бомбардирских рейтингов.
Показателен рейтинг, который показывает количество забитых мячей игроками топ-15 европейских чемпионатов в 2024 году во всех турнирах (клуб и сборная).
Виктор Дьокереш занял первое место с большим отрывом от всех остальных – 62 забитых гола.
Топ-20 бомбардиров 2024 года во всех турнирах (топ-15 европейских лиг)
- 62 – Виктор Дёкереш (Спортинг, сборная Швеции)
- 49 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, сборная Норвегии)
- 46 – Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии)
- 42 – Роберт Левандовски (Барселона, сборная Польши)
- 41 – Джонатан Дэвид (Лилль, сборная Канады)
- 38 – Килиан Мбаппе (ПСЖ, Реал, сборная Франции)
- 38 – Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос, сборная Марокко)
- 33 – Винисиус Жуниор (Реал, сборная Бразилии)
- 33 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед, сборная Швеции)
- 33 – Мохамед Салах (Ливерпуль, сборная Египта)
- 33 – Кшиштоф Пйонтек (Истанбул Башакшехир, сборная Польши)
- 31 – Коул Палмер (Челси, сборная Англии)
- 30 – Александер Серлот (Вильярреал, Атлетико, сборная Норвегии)
- 29 – Серу Гирасси (Штутгарт, Боруссия Дортмунд, сборная Гвинеи)
- 29 – Адемола Лукман (Аталанта, сборная Нигерии)
- 28 – Беньямин Шешко (РБ Лейпциг, сборная Словении)
- 28 – Флориан Виртц (Байер, сборная Германии)
- 28 – Рафинья (Барселона, сборная Бразилии)
- 28 – Люк де Йонг (ПСВ)
- 26 – Джамал Мусиала (Бавария, сборная Германии)
Arsenal have themselves a goal-scoring monster in Victor Gyökeres 😮💨💥 pic.twitter.com/7YMpRyU7C3— OneFootball (@OneFootball) July 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Катмен Александра – о будущем боксера
Поединок состоится 22 июля и начнется в 20:00 по Киеву