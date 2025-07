«Арсенал» является очень близким к подписанию форварда «Спортинга» Виктора Дьокереша.

Шведский нападающий в течение последних двух сезонов входит в число различных бомбардирских рейтингов.

Показателен рейтинг, который показывает количество забитых мячей игроками топ-15 европейских чемпионатов в 2024 году во всех турнирах (клуб и сборная).

Виктор Дьокереш занял первое место с большим отрывом от всех остальных – 62 забитых гола.

Топ-20 бомбардиров 2024 года во всех турнирах (топ-15 европейских лиг)

Arsenal have themselves a goal-scoring monster in Victor Gyökeres 😮‍💨💥 pic.twitter.com/7YMpRyU7C3