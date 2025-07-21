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  4. Усиление под Шахтер. Защитник Милана согласился перейти к Бешикташу
Турция
21 июля 2025, 16:53 | Обновлено 21 июля 2025, 17:02
475
2

Усиление под Шахтер. Защитник Милана согласился перейти к Бешикташу

Эмерсон Роял не хочет продолжать карьеру в «Милане»

21 июля 2025, 16:53 | Обновлено 21 июля 2025, 17:02
475
2
Усиление под Шахтер. Защитник Милана согласился перейти к Бешикташу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерсон Роял

Турецкий «Бешикташ» активно интересуется 26-летним фланговым защитником «Милана» Эмерсоном Роялем.

По информации инсайдера Николо Скиры, турецкий клуб стремится арендовать футболиста с правом выкупа контракта за 10-11 миллионов евро.

Лично Эмерсон сообщил «дьяволам», что не он против попрощаться с Италией и отправиться в турецкую лигу.

Перед стартом сезона 2024/25 Роял перешел в «Милан» из «Тоттенхэма». В течение одного сезона защитник отыграл 26 матчей, однако ни забить, ни отдать ассиста футболисту не удалось.

Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги Европы «Бешикташ» сыграет с донецким «Шахтером». Первый матч состоится 24 июля, а второй – 31 июля.

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Милан Бешикташ трансферы Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу трансферы Серии A Николо Скира Эмерсон Роял чемпионат Италии по футболу Серия A Лига Европы
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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Комментарии 2
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Анатолий Бабич
Навряд чи під Шахтар. Вони його заявити не  встигнуть!
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