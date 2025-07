Усиление под Шахтер. Защитник Милана согласился перейти к Бешикташу

Турецкий «Бешикташ» активно интересуется 26-летним фланговым защитником «Милана» Эмерсоном Роялем.

По информации инсайдера Николо Скиры, турецкий клуб стремится арендовать футболиста с правом выкупа контракта за 10-11 миллионов евро.

Лично Эмерсон сообщил «дьяволам», что не он против попрощаться с Италией и отправиться в турецкую лигу.

Перед стартом сезона 2024/25 Роял перешел в «Милан» из «Тоттенхэма». В течение одного сезона защитник отыграл 26 матчей, однако ни забить, ни отдать ассиста футболисту не удалось.

Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги Европы «Бешикташ» сыграет с донецким «Шахтером». Первый матч состоится 24 июля, а второй – 31 июля.

