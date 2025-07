Экс-игроки Барселоны совершили 10 результативных действий в матче MLS

В очередном матче MLS «Интер Майами» победил на выезде «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 5:1.

В этом матче бывшие игроки «Барселоны» в составе «Интер Майами» совершили 10 результативных действий:

Общее количество результативных действий за Интер Майами

Общее количество результативных действий экс-игроков «Барселоны» за «Интер Майами» – 189 (102 гола и 87 ассистов).

📊 Lionel Messi, Luis Suarez, Busquets, and Jordi Alba have changed the history of Inter Miami forever. 🏆



🏆 Leagues Cup

🏆 Supporters’ Shield



Legends. 💙 pic.twitter.com/OgGTzS1iOj