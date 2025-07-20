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Major League Soccer
20 июля 2025, 14:08 | Обновлено 20 июля 2025, 14:09
124
0

Экс-игроки Барселоны совершили 10 результативных действий в матче MLS

Звездные игроки «Интер Майами» принесли очередную уверенную победу своей команде

20 июля 2025, 14:08 | Обновлено 20 июля 2025, 14:09
124
0
Экс-игроки Барселоны совершили 10 результативных действий в матче MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

В очередном матче MLS «Интер Майами» победил на выезде «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 5:1.

В этом матче бывшие игроки «Барселоны» в составе «Интер Майами» совершили 10 результативных действий:

  • Лионель Месси: 2+2
  • Жорди Альба: 1+2
  • Луис Суарес: 0+2
  • Серхио Бускетс: 0+1

Общее количество результативных действий за Интер Майами

  • Лионель Месси: 58 Г + 25 А
  • Луис Суарес: 34 Г + 25 А
  • Жорди Альба: 9 Г + 24 А
  • Серхио Бускетс: 1 Г + 13 А

Общее количество результативных действий экс-игроков «Барселоны» за «Интер Майами» – 189 (102 гола и 87 ассистов).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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