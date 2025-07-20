Экс-игроки Барселоны совершили 10 результативных действий в матче MLS
Звездные игроки «Интер Майами» принесли очередную уверенную победу своей команде
В очередном матче MLS «Интер Майами» победил на выезде «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 5:1.
В этом матче бывшие игроки «Барселоны» в составе «Интер Майами» совершили 10 результативных действий:
- Лионель Месси: 2+2
- Жорди Альба: 1+2
- Луис Суарес: 0+2
- Серхио Бускетс: 0+1
Общее количество результативных действий за Интер Майами
- Лионель Месси: 58 Г + 25 А
- Луис Суарес: 34 Г + 25 А
- Жорди Альба: 9 Г + 24 А
- Серхио Бускетс: 1 Г + 13 А
Общее количество результативных действий экс-игроков «Барселоны» за «Интер Майами» – 189 (102 гола и 87 ассистов).
📊 Lionel Messi, Luis Suarez, Busquets, and Jordi Alba have changed the history of Inter Miami forever. 🏆— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) July 20, 2025
🏆 Leagues Cup
🏆 Supporters’ Shield
Legends. 💙 pic.twitter.com/OgGTzS1iOj
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