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МЛС США
Нью-Йорк Ред Буллз
20.07.2025 02:30 – FT 1 : 5
Интер Майами
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Major League Soccer
20 июля 2025, 04:47 | Обновлено 20 июля 2025, 04:58
313
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Перфоманс Месси. Интер Майами добыл сокрушительную победу в матче MLS

Цапли разгромили Нью-Йорк Ред Буллз 5:1, Лионель оформил дубль и два ассиста

20 июля 2025, 04:47 | Обновлено 20 июля 2025, 04:58
313
0
Перфоманс Месси. Интер Майами добыл сокрушительную победу в матче MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июля прошел матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Нью-Йорк Ред Буллз и Интер Майами.

Коллективы сыграли на стадионе Ред Булл Арена в Харрисоне. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу цаплей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, оформив два гола во втором тайме. Для Лео это шестой дубль в последних семи матчах MLS.

Также Лео отметился двумя ассистами в первой 45-минутке. Если точнее, то одной голевой передачей и один предголевой пас. Но MLS считает такие ассисты, если траекторию паса не изменил защитник, а адресат не пустился в дриблинг. Именно поэтому в статистику Лео пойдет два асисста, а не один.

Помимо Месси, против Нью-Йорк Ред Буллз сыграли еще три экс-футболиста Барселоны: Луис Суарес (весь поединок, два ассиста), Жорди Альба (85 минут, гол + два ассиста), Серхио Бускетс (85 минут, один ассист).

В LIVE-таблице Восточной конференции подопечные Хавьера Маскерано занимают пятое место с 41 очков.

MLS 2025. 20 июля

Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 1:5

Голы: Хак, 15 – Альба, 24, Сеговия, 27, 45+3, Месси, 60, 75

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Интер Майами Лионель Месси Нью-Йорк Ред Буллз Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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