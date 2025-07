ВИДЕО. Как Месси оформил дубль во втором тайме матча MLS 2025

20 июля проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Нью-Йорк Ред Буллз и Интер Майами.

Коллективы играют на стадионе Ред Булл Арена в Харрисоне. Время начала встречи – 02:30 по Киеву.

После первого тайма цапли повели 3:1, хотя пропустили первыми.

Во второй 45-минутке легендарный Лионель Месси положил дубль, забив на 60-й и 75-й. Лео добавил два гола к двум ассистам, которые он отдал в первом тайме.

ГОЛ! 1:4 Месси, 60 мин.

The pass from Busquets. The finish from Messi.



Doing what they do best. ✨ pic.twitter.com/DxSMRFDtOO