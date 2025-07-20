Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 1:5. Дубль Месси. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча MLS
20 июля прошел матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Нью-Йорк Ред Буллз и Интер Майами.
Коллективы сыграли на стадионе Ред Булл Арена в Харрисоне. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу цаплей.
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MLS 2025. 20 июля
Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 1:5
Голы: Хак, 15 – Альба, 24, Сеговия, 27, 45+3, Месси, 60, 75
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Хак, 15 мин.
Early breakthrough for @NewYorkRedBulls!— Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025
Alexander Hack has the finish off the corner.
📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/eaidouVlCK pic.twitter.com/2zqqePdrBi
ГОЛ! 1:1 Альба, 24 мин.
A perfect pass if we've ever seen one. 😍— Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025
Messi finds Alba for a BEAUTY. 1-1. pic.twitter.com/vebOneh65Q
ГОЛ! 1:2 Сеговия, 27 мин.
This build-up from @InterMiamiCF. 👌— Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025
Messi to Alba to Segovia to make it 2-1!
📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/eaidouVlCK pic.twitter.com/ZtMEpCSr4O
ГОЛ! 1:3 Сеговия, 45+3 мин.
Chaos in the box before Telasco Segovia curls it home for his brace!— Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025
From 1-0 down to 3-1 up for @InterMiamiCF. 😳 pic.twitter.com/DB05Z4knL4
ГОЛ! 1:4 Месси, 60 мин.
The pass from Busquets. The finish from Messi.— Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025
Doing what they do best. ✨ pic.twitter.com/DxSMRFDtOO
ГОЛ! 1:5 Месси, 75 мин.
Six braces in his last seven games? Messi things. 🐐 pic.twitter.com/licMBu71GU— Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025
События матча
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