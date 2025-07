20 июля прошел матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Нью-Йорк Ред Буллз и Интер Майами.

Коллективы сыграли на стадионе Ред Булл Арена в Харрисоне. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу цаплей.

MLS 2025. 20 июля

Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 1:5

Голы: Хак, 15 – Альба, 24, Сеговия, 27, 45+3, Месси, 60, 75

ГОЛ! 1:0 Хак, 15 мин.

ГОЛ! 1:1 Альба, 24 мин.

A perfect pass if we've ever seen one. 😍



Messi finds Alba for a BEAUTY. 1-1. pic.twitter.com/vebOneh65Q — Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025

ГОЛ! 1:2 Сеговия, 27 мин.

ГОЛ! 1:3 Сеговия, 45+3 мин.

Chaos in the box before Telasco Segovia curls it home for his brace!



From 1-0 down to 3-1 up for @InterMiamiCF. 😳 pic.twitter.com/DB05Z4knL4 — Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025

ГОЛ! 1:4 Месси, 60 мин.

The pass from Busquets. The finish from Messi.



Doing what they do best. ✨ pic.twitter.com/DxSMRFDtOO — Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025

ГОЛ! 1:5 Месси, 75 мин.

Six braces in his last seven games? Messi things. 🐐 pic.twitter.com/licMBu71GU — Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025

