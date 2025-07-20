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МЛС США
Нью-Йорк Ред Буллз
20.07.2025 02:30 – FT 1 : 5
Интер Майами
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Major League Soccer
20 июля 2025, 05:07 |
306
0

Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 1:5. Дубль Месси. Видео голов и обзор

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20 июля 2025, 05:07 |
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Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 1:5. Дубль Месси. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

20 июля прошел матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Нью-Йорк Ред Буллз и Интер Майами.

Коллективы сыграли на стадионе Ред Булл Арена в Харрисоне. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу цаплей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

MLS 2025. 20 июля

Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 1:5

Голы: Хак, 15 – Альба, 24, Сеговия, 27, 45+3, Месси, 60, 75

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Хак, 15 мин.

ГОЛ! 1:1 Альба, 24 мин.

ГОЛ! 1:2 Сеговия, 27 мин.

ГОЛ! 1:3 Сеговия, 45+3 мин.

ГОЛ! 1:4 Месси, 60 мин.

ГОЛ! 1:5 Месси, 75 мин.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Интер Майами).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Хак (Нью-Йорк Ред Буллз).
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Нью-Йорк Ред Буллз Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор Лионель Месси Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс
Даниил Агарков
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