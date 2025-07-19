Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
МЛС США
Нью-Йорк Ред Буллз
20.07.2025 02:30 - : -
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
19 июля 2025, 14:46 |
29
0

Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS

Поединок состоится 19 июля и начнется в 02:30 по Киеву

19 июля 2025, 14:46 |
29
0
Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

20 июля на Ред Булл Арена пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором Нью-Йорк Ред Буллз сыграет против Интер Майами. Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

Нью-Йорк Ред Буллз

Команда была основана еще в 1994-м году, как Метростарс. Но потом присоединилась к известной международной спортивной франшизе. Главный успех, Кубок МЛС, все равно так и не взяли, хотя неоднократно были лучшими в регулярном сезоне и побеждали в Открытом кубке США. А в прошлом сезоне повторили максимальное достижение, дойдя до финала плей-офф.

Сейчас пока что все идет к тому, что снова получится стартовать в матчах на вылет. Хотя в последнее время демонстрировались откровенно не лучшие результаты. С начала лета вообще не было ни единой победы, и в таблице амбициозный клуб падал все ниже. Но в прошлом туре с Нью-Инглэнд Революшн наконец-то блеснули: выиграли с хоккейным счетом 5:3.

Интер Майами

Клуб уже не самый юный в североамериканском турнире, но все еще очень молод. При этом амбиций здесь очень много - достаточно сказать, что сюда заманили Месси, что привык брать максимальные успехи. Вот только пока что весь успех аргентинца в Северной Америки - это Кубок Лиг, трофей, о котором большинство и не слышало до тех пор, пока его не завоевал Лео с товарищами. В 2024-м году прибавили статус лучшей команды МЛС, но регулярного сезона, вылетев в дебютной стадии плей-офф.

В этом сезоне уже успели вылететь из Кубка чемпионов КОНКАКАФ в полуфинале и закончил клубный чемпионат мира 0:4 от ПСЖ. Теперь Маскерано и его подопечные сосредоточились на МЛС. И смотрелись хорошо после возобновления выступлений. С Цинциннати же получился холодный душ: пропустили трижды и ничем не ответили.

Статистика личных встреч

Клуб из Флориды выиграл три из четырех крайних поединков при единственном поражении. Последние поединки приносили разгромные успехи - 6:2 и 4:1.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Нью-Йорк Ред Буллз – 2,24, ничья – 3,77, победа Интер Майами – 3,03. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы считают пару равной. Тут не будет скучно - ставим на то, что тут будет тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Нью-Йорк Ред Буллз
20 июля 2025 -
02:30
Интер Майами
Тотал больше 3 1.79 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Олот – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Блэкберн – Эвертон. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Кайзерслаутерн – Дженоа. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами Major League Soccer (MLS) прогнозы прогнозы на футбол Лионель Месси Луис Суарес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов УЕФА. Досадная потеря очков для рейтинга в Тампере
Футбол | 19 июля 2025, 09:05 25
Таблица коэффициентов УЕФА. Досадная потеря очков для рейтинга в Тампере
Таблица коэффициентов УЕФА. Досадная потеря очков для рейтинга в Тампере

Донецкий Шахтер в ответном матче не сумел переиграть финский Ильвес

ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Бокс | 18 июля 2025, 17:59 15
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты

Дюбуа ожидаемо весит больше

Сенсационное поражение. Украина неожиданно уступила аутсайдерам Лиги наций
Волейбол | 18.07.2025, 19:10
Сенсационное поражение. Украина неожиданно уступила аутсайдерам Лиги наций
Сенсационное поражение. Украина неожиданно уступила аутсайдерам Лиги наций
ОФИЦИАЛЬНО. Еще минус два. Клуб УПЛ продолжает терять игроков
Футбол | 19.07.2025, 14:34
ОФИЦИАЛЬНО. Еще минус два. Клуб УПЛ продолжает терять игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Еще минус два. Клуб УПЛ продолжает терять игроков
Поможет победить Дюбуа? Усик показал рекордный вес в своей карьере
Бокс | 18.07.2025, 18:35
Поможет победить Дюбуа? Усик показал рекордный вес в своей карьере
Поможет победить Дюбуа? Усик показал рекордный вес в своей карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
19.07.2025, 01:55 1
Бокс
После ультиматума от Борнмута. ПСЖ принял решение по Забарному
После ультиматума от Борнмута. ПСЖ принял решение по Забарному
17.07.2025, 16:51 7
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
19.07.2025, 06:23
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
18.07.2025, 01:15 3
Футбол
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
18.07.2025, 10:10 3
Бокс
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
18.07.2025, 06:23 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я не хочу больше это слышать, не говорите такое об Усике»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я не хочу больше это слышать, не говорите такое об Усике»
18.07.2025, 10:00
Бокс
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
17.07.2025, 23:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем