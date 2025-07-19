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20 июля на Ред Булл Арена пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором Нью-Йорк Ред Буллз сыграет против Интер Майами. Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

Нью-Йорк Ред Буллз

Команда была основана еще в 1994-м году, как Метростарс. Но потом присоединилась к известной международной спортивной франшизе. Главный успех, Кубок МЛС, все равно так и не взяли, хотя неоднократно были лучшими в регулярном сезоне и побеждали в Открытом кубке США. А в прошлом сезоне повторили максимальное достижение, дойдя до финала плей-офф.

Сейчас пока что все идет к тому, что снова получится стартовать в матчах на вылет. Хотя в последнее время демонстрировались откровенно не лучшие результаты. С начала лета вообще не было ни единой победы, и в таблице амбициозный клуб падал все ниже. Но в прошлом туре с Нью-Инглэнд Революшн наконец-то блеснули: выиграли с хоккейным счетом 5:3.

Интер Майами

Клуб уже не самый юный в североамериканском турнире, но все еще очень молод. При этом амбиций здесь очень много - достаточно сказать, что сюда заманили Месси, что привык брать максимальные успехи. Вот только пока что весь успех аргентинца в Северной Америки - это Кубок Лиг, трофей, о котором большинство и не слышало до тех пор, пока его не завоевал Лео с товарищами. В 2024-м году прибавили статус лучшей команды МЛС, но регулярного сезона, вылетев в дебютной стадии плей-офф.

В этом сезоне уже успели вылететь из Кубка чемпионов КОНКАКАФ в полуфинале и закончил клубный чемпионат мира 0:4 от ПСЖ. Теперь Маскерано и его подопечные сосредоточились на МЛС. И смотрелись хорошо после возобновления выступлений. С Цинциннати же получился холодный душ: пропустили трижды и ничем не ответили.

Статистика личных встреч

Клуб из Флориды выиграл три из четырех крайних поединков при единственном поражении. Последние поединки приносили разгромные успехи - 6:2 и 4:1.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Нью-Йорк Ред Буллз – 2,24, ничья – 3,77, победа Интер Майами – 3,03. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

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