Олимпиакос благодаря голу Яремчука одержал победу в контрольном матче

В субботу, 19 июля, греческий «Олимпиакос» провел контрольный поединок в Нидерландах.

Соперником стала местная команда «НАК Бреда», которая играет в Эрадивизе.

Еще в первом тайме «Олимпиакос» продемонстрировал высокий уровень футбола, забив в ворота соперников три мяча. Автором первого гола в поединке стал украинец Роман Яремчук, который отличился на шестой минуте.

Клуб «НАК Бреда» попытался совершить камбэк, отквитав два мяча, однако времени было мало – 2:3 в пользу «Олимпиакоса».

Контрольный поединок, 19 июля

«НАК Бреда» – «Олимпиакос» – 2:3

Голы: Махмутович, 80, Реулен, 90 - Яремчук, 6, Пневмонидис, 10, Лиацикурас, 38