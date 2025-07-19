Олимпиакос благодаря голу Яремчука одержал победу в контрольном матче
Греческий клуб обыграл коллектив «НАК Бреда»
В субботу, 19 июля, греческий «Олимпиакос» провел контрольный поединок в Нидерландах.
Соперником стала местная команда «НАК Бреда», которая играет в Эрадивизе.
Еще в первом тайме «Олимпиакос» продемонстрировал высокий уровень футбола, забив в ворота соперников три мяча. Автором первого гола в поединке стал украинец Роман Яремчук, который отличился на шестой минуте.
Клуб «НАК Бреда» попытался совершить камбэк, отквитав два мяча, однако времени было мало – 2:3 в пользу «Олимпиакоса».
Контрольный поединок, 19 июля
«НАК Бреда» – «Олимпиакос» – 2:3
Голы: Махмутович, 80, Реулен, 90 - Яремчук, 6, Пневмонидис, 10, Лиацикурас, 38
Τελικό. Μπρέντα - Ολυμπιακός 2-3. / Full-Time. NAC Breda - Olympiacos 2-3.#Olympiacos #NACOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/6IzDSZc650— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 19, 2025
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