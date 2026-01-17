Львовский Рух имеет самый молодой состав, а у Полтавы – самый возрастной.

Желто-черные уже не первый сезон держат марку команды, позволяющей проявить себя молодым игрокам.

Полтавчане же, после повышения в классе, сделали ставку на опыт.

В УПЛ опубликовали рейтинг самых молодых и самых возрастных команд УПЛ после первой части сезона 2025/26.

Инфографика УПЛ. У Руха – самый молодой состав, а у Полтавы – возрастной