Украина. Премьер лига17 января 2026, 06:57 | Обновлено 17 января 2026, 07:17
Инфографика УПЛ. У Руха – самый молодой состав, а у Полтавы – возрастной
Желто-черные дают шанс молодежи, а новичок УПЛ сделал ставку на опыт
17 января 2026, 06:57 | Обновлено 17 января 2026, 07:17
Львовский Рух имеет самый молодой состав, а у Полтавы – самый возрастной.
Желто-черные уже не первый сезон держат марку команды, позволяющей проявить себя молодым игрокам.
Полтавчане же, после повышения в классе, сделали ставку на опыт.
В УПЛ опубликовали рейтинг самых молодых и самых возрастных команд УПЛ после первой части сезона 2025/26.
