Ванат вышел на третье место среди украинцев по количеству голов в Ла Лиге

Владислав Ванат забил 6-й гол в чемпионате Испании.

Произошло это в выездном матче 20-го тура, в котором Жирона играет на выезде против Эспаньола.

Счет во встрече открыл именно Ванат в конце первого тайма, реализовав пенальти.

Только два украинца забивали в Ла Лиге больше: Артем Довбик (24) и Виктор Цыганков (17).

Вся тройка лучших украинских бомбардиров забивала свои голы исключительно в составе Жироны.

Голы украинцев в Ла Лиге

24 – Артем Довбик (Жирона)

17 – Виктор Цыганков (Жирона)

6 – Владислав Ванат (Жирона)

5 – Артем Кравец (Гранада)

4 – Евгений Коноплянка (Севилья)

3 – Роман Яремчук (Валенсия)

1 – Сергей Погодин (Мерида)

1 – Александр Яковенко (Малага)

Голы украинских футболистов за Жирону

24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)

18 – Виктор Цыганков (17 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

7 – Владислав Ванат (6 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

Владислав Ванат, статистика выступлений за Жирону