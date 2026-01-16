Ванат вышел на третье место среди украинцев по количеству голов в Ла Лиге
В активе украинского нападающего уже 6 голов в чемпионате Испании
Владислав Ванат забил 6-й гол в чемпионате Испании.
Произошло это в выездном матче 20-го тура, в котором Жирона играет на выезде против Эспаньола.
Счет во встрече открыл именно Ванат в конце первого тайма, реализовав пенальти.
Только два украинца забивали в Ла Лиге больше: Артем Довбик (24) и Виктор Цыганков (17).
Вся тройка лучших украинских бомбардиров забивала свои голы исключительно в составе Жироны.
Голы украинцев в Ла Лиге
- 24 – Артем Довбик (Жирона)
- 17 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 6 – Владислав Ванат (Жирона)
- 5 – Артем Кравец (Гранада)
- 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 1 – Сергей Погодин (Мерида)
- 1 – Александр Яковенко (Малага)
Голы украинских футболистов за Жирону
- 24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)
- 18 – Виктор Цыганков (17 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 7 – Владислав Ванат (6 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
Владислав Ванат, статистика выступлений за Жирону
- 19 матчей (17 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)
- 7 голов (6 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 1 ассист (1 – Кубок Испании)
