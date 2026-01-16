Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат вышел на третье место среди украинцев по количеству голов в Ла Лиге
Испания
16 января 2026, 23:11 |
258
0

Ванат вышел на третье место среди украинцев по количеству голов в Ла Лиге

В активе украинского нападающего уже 6 голов в чемпионате Испании

16 января 2026, 23:11 |
258
0
Ванат вышел на третье место среди украинцев по количеству голов в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Владислав Ванат забил 6-й гол в чемпионате Испании.

Произошло это в выездном матче 20-го тура, в котором Жирона играет на выезде против Эспаньола.

Счет во встрече открыл именно Ванат в конце первого тайма, реализовав пенальти.

Только два украинца забивали в Ла Лиге больше: Артем Довбик (24) и Виктор Цыганков (17).

Вся тройка лучших украинских бомбардиров забивала свои голы исключительно в составе Жироны.

Голы украинцев в Ла Лиге

  • 24 – Артем Довбик (Жирона)
  • 17 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 6 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 5 – Артем Кравец (Гранада)
  • 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 1 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 1 – Александр Яковенко (Малага)

Голы украинских футболистов за Жирону

  • 24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)
  • 18 – Виктор Цыганков (17 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 7 – Владислав Ванат (6 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

Владислав Ванат, статистика выступлений за Жирону

  • 19 матчей (17 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)
  • 7 голов (6 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 1 ассист (1 – Кубок Испании)
По теме:
ВИДЕО. Два гола в концовке. Монако потерпел сенсационное фиаско от Лорьяна
Эспаньол – Жирона. Видео голов и обзор (обновляется)
«Все равно толку мало». Экс-форвард сборной Украины – о травме Довбика
Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу пенальти Ла Лига Владислав Ванат видео голов и обзор Эспаньол - Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков Артем Кравец Евгений Коноплянка Роман Яремчук Сергей Погодин Александр Яковенко лучший бомбардир
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 16 января 2026, 21:42 4
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами

На футболиста претендует «Аль-Хиляль» и «Рома»

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Футбол | 16 января 2026, 14:23 35
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя

В швейцарском Ньоне определены пары первого раунда плей-офф ЛК

Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Бокс | 16.01.2026, 08:08
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Дебют Распадори. Аталанта упустила победу над аутсайдером Серии А
Футбол | 16.01.2026, 23:39
Дебют Распадори. Аталанта упустила победу над аутсайдером Серии А
Дебют Распадори. Аталанта упустила победу над аутсайдером Серии А
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 16.01.2026, 09:21
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 46
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 21
Биатлон
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
15.01.2026, 12:11 12
Другие виды
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 46
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем