В Динамо на сборы приедет на просмотр игрок, которого мог подписать Челси

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 07:22 |
1173
0

Киевское «Динамо» может усилить состав во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает источник, на зимних сборах киевлян пройдет просмотр 18-летний ганский защитник Стэнли Куарши. Молодой игрок выступает на позиции центрального защитника, и после тестового периода столичный клуб решит, подписывать ли с ним контракт.

По имеющейся информации, ганский футболист проходил просмотр в молодежной команде «Челси», однако подписать контракт не имел права из-за несовершеннолетия.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.

По теме:
МАРКЕВИЧ: «Команду довели до такого. Теперь нужно исправлять ситуацию»
ФОТО. Режим двухразовых тренировок. Шахтер входит в ритм в Турции
Инфографика УПЛ. У Руха – самый молодой состав, а у Полтавы – возрастной
Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Стэнли Куарши
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(30)
