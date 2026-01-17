В Динамо на сборы приедет на просмотр игрок, которого мог подписать Челси

Киевское «Динамо» может усилить состав во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает источник, на зимних сборах киевлян пройдет просмотр 18-летний ганский защитник Стэнли Куарши. Молодой игрок выступает на позиции центрального защитника, и после тестового периода столичный клуб решит, подписывать ли с ним контракт.

По имеющейся информации, ганский футболист проходил просмотр в молодежной команде «Челси», однако подписать контракт не имел права из-за несовершеннолетия.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.