«Все равно толку мало». Экс-форвард сборной Украины – о травме Довбика

Недавно стало известно, что нападающий национальной сборной Украины Артем Довбик на длительное время выбыл из строя из-за серьезной травмы и не сможет принять участие в решающих матчах нашей главной команды в борьбе за путевку на ЧМ-2026.

Бывший форвард национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua насколько ощутимым будет отсутствие игрока итальянской «Ромы» в этих поединках в конце марта в Испании.

– Я бы не стал драматизировать ситуацию. В марте украинская сборная в лучшем случае проведет два ключевых поединка, и тех игроков атаки, которые есть в распоряжении тренера Сергея Реброва, должно хватить. Ведь наши вообще привыкли действовать с одним футболистом, выдвинутым на острие, тем более что Довбик не из тех, кто незаменим. Более того, из-за постоянных проблем со здоровьем пользы нашей главной команде от него мало. Артем скорее является игроком для усиления конкуренции среди нападающих.

– Что же остается надеяться, что те нападающие, которые остались в строю, избегут травм…

– Знаете, важно, что Роман Яремчук и Владислав Ванат – разноплановые игроки, и это позволяет тренерскому штабу не быть ограниченным в выборе тактических схем. Хотя, повторяю, о игре с двумя нападающими не может быть и речи.

В крайнем случае можно будет задействовать впереди еще и Алексея Гуцуляка, который в свое время в «Карпатах» действовал на позиции центрфорварда. Особенно, если вспомнить, что он очень фартовый в матчах за сборную: то мяч попадет ему в голову и окажется в сети, в другом случае воспользуется рикошетом и с близкого расстояния поразит цель.

– А Сергей Ребров не может заменить Довбика юным динамовцем Матвеем Пономаренко, который в конце первой части сезона в УПЛ был на виду?

– Не думаю. Пономаренко – перспективный парень, но не более того. Плей-офф, где на кону путевка на мировой форум, это совсем другой уровень. Матвею еще учиться и учиться.

Ранее сообщалось, что украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик будет вынужден перенести операцию.