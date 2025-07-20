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  4. ВИДЕО. Яремчук забил в товарищеском матче за Олимпиакос
Греция
20 июля 2025, 11:34 |
209
0

ВИДЕО. Яремчук забил в товарищеском матче за Олимпиакос

Украинский форвард качественно реализовал свой момент

20 июля 2025, 11:34 |
209
0
ВИДЕО. Яремчук забил в товарищеском матче за Олимпиакос
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 19 июля, греческий «Олимпиакос» провел контрольный матч в Нидерландах.

Соперником стала местная команда «НАК Бреда», которая играет в Эредивизи. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу греческой команды.

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Еще в первом тайме «Олимпиакос» продемонстрировал высокий уровень футбола, забив в ворота соперников три мяча. Автором первого гола в поединке стал украинец Роман Яремчук, который отличился на шестой минуте.

ВИДЕО. Яремчук забил в товарищеском матче за Олимпиакос

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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