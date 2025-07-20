ВИДЕО. Яремчук забил в товарищеском матче за Олимпиакос
Украинский форвард качественно реализовал свой момент
В субботу, 19 июля, греческий «Олимпиакос» провел контрольный матч в Нидерландах.
Соперником стала местная команда «НАК Бреда», которая играет в Эредивизи. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу греческой команды.
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Еще в первом тайме «Олимпиакос» продемонстрировал высокий уровень футбола, забив в ворота соперников три мяча. Автором первого гола в поединке стал украинец Роман Яремчук, который отличился на шестой минуте.
ВИДЕО. Яремчук забил в товарищеском матче за Олимпиакос
🔴⚪🥅 Τα γκολ του 𝚯𝚸𝚼𝚲𝚶𝚼 στο χθεσινό φιλικό κόντρα στην Μπρέντα!— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 20, 2025
Γιάρεμτσουκ ⚽️
Πνευμονίδης ⚽️
Λιατσικούρας ⚽️ pic.twitter.com/iJrWE67GUw
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