В субботу, 19 июля, греческий «Олимпиакос» провел контрольный матч в Нидерландах.

Соперником стала местная команда «НАК Бреда», которая играет в Эредивизи. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу греческой команды.

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Еще в первом тайме «Олимпиакос» продемонстрировал высокий уровень футбола, забив в ворота соперников три мяча. Автором первого гола в поединке стал украинец Роман Яремчук, который отличился на шестой минуте.

ВИДЕО. Яремчук забил в товарищеском матче за Олимпиакос