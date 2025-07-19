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Греция
19 июля 2025, 22:14 | Обновлено 19 июля 2025, 23:03
543
1

Олимпиакос с помощью гола Яремчука одержал победу в контрольном матче

Греческий клуб обыграл коллектив «НАК Бреда»

19 июля 2025, 22:14 | Обновлено 19 июля 2025, 23:03
543
1
Олимпиакос с помощью гола Яремчука одержал победу в контрольном матче
ФК Олимпиакос

В субботу, 19 июля, греческий «Олимпиакос» провел контрольный поединок в Нидерландах.

Соперником стала местная команда «НАК Бреда», которая играет в Эрадивизе.

Еще в первом тайме «Олимпиакос» продемонстрировал высокий уровень футбола, забив в ворота соперников три мяча. Автором первого гола в поединке стал украинец Роман Яремчук, который отличился на шестой минуте.

Клуб «НАК Бреда» попытался совершить камбэк, отквитав два мяча, однако времени было мало – 2:3 в пользу «Олимпиакоса».

Контрольный поединок, 19 июля

«НАК Бреда» – «Олимпиакос» – 2:3

Голы: Махмутович, 80, Реулен, 90 - Яремчук, 6, Пневмонидис, 10, Лиацикурас, 38

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей товарищеские матчи НАК Бреда
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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andre_lui
Взагалі то третій мяч переможний. Першого і на нічию не вистачає. Ви скажете, що без першого також не буде перемоги. Так, але ж є правила як правильно міркувати в такому випадку і писати. Навіщо вся ця непрофесійність?
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