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Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
19.07.2025 16:00 – FT 0 : 0
Лидс
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Англия
19 июля 2025, 18:39 |
307
0

С дебютом Куньи. МЮ не сумел выиграть первый матч на предсезонке

Красные дьяволы сыграли в нулевую ничью с Лидсом

19 июля 2025, 18:39 |
307
0
С дебютом Куньи. МЮ не сумел выиграть первый матч на предсезонке
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июля состоялся товарищеский матч между английскими командами Манчестер Юнайтед и Лидс.

Поединок прошел на стадионе Strawberry Arena в Сольне, Стокгольм. Встреча закончилась нулевой ничьей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Манчестер Юнайтед доминировал на протяжении всего поединка, в частности не дав Лидсу создать ни одного момента в течение всего первого тайма, но и сам забить ни одного гола за всю встречу не сумел.

В этом матче за красных дьяволов дебютировал бразильский нападающий Матеус Кунья, которого летом приобрели у Вулверхэмптона за 74,2 миллиона евро.

Товарищеские матчи. 19 июля
Манчестер Юнайтед – Лидс – 0:0

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Манчестер Юнайтед товарищеские матчи Лидс учебно-тренировочные сборы Манчестер Юнайтед - Лидс Матеус Кунья
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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