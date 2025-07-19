С дебютом Куньи. МЮ не сумел выиграть первый матч на предсезонке
Красные дьяволы сыграли в нулевую ничью с Лидсом
19 июля состоялся товарищеский матч между английскими командами Манчестер Юнайтед и Лидс.
Поединок прошел на стадионе Strawberry Arena в Сольне, Стокгольм. Встреча закончилась нулевой ничьей.
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Манчестер Юнайтед доминировал на протяжении всего поединка, в частности не дав Лидсу создать ни одного момента в течение всего первого тайма, но и сам забить ни одного гола за всю встречу не сумел.
В этом матче за красных дьяволов дебютировал бразильский нападающий Матеус Кунья, которого летом приобрели у Вулверхэмптона за 74,2 миллиона евро.
Товарищеские матчи. 19 июля
Манчестер Юнайтед – Лидс – 0:0
A solid test to open our pre-season campaign 🧱— Manchester United (@ManUtd) July 19, 2025
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