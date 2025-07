С дебютом Куньи. МЮ не сумел выиграть первый матч на предсезонке

19 июля состоялся товарищеский матч между английскими командами Манчестер Юнайтед и Лидс.

Поединок прошел на стадионе Strawberry Arena в Сольне, Стокгольм. Встреча закончилась нулевой ничьей.

Манчестер Юнайтед доминировал на протяжении всего поединка, в частности не дав Лидсу создать ни одного момента в течение всего первого тайма, но и сам забить ни одного гола за всю встречу не сумел.

В этом матче за красных дьяволов дебютировал бразильский нападающий Матеус Кунья, которого летом приобрели у Вулверхэмптона за 74,2 миллиона евро.

Товарищеские матчи. 19 июля

Манчестер Юнайтед – Лидс – 0:0

