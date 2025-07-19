19 июля пройдет товарищеский матч, в котором Манчестер Юнайтед встретится с Лидс Юнайтед. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда может только завидовать Ливерпулю. Тот, с почетом проведя своего последнего культового тренера, менеджера-эпоху, Клоппа, не просто не сдал позиции - и вовсе выиграл со Слотом АПЛ. У МЮ без Фергюссона были только эпизодические успехи, но и после них очередной менеджер разочаровывал. Не справился с задачей стать эффективным пожарным и Рубен Аморим. При нем плохие результаты стали ужасными. Но могло многое перечеркнуть победой в Лиге Европы, что получилось у Моуринью. Вот только на этот раз выиграл Тоттенхэм.

Португалец все же пока что сохранил пост - Рэтклифф предпочитает и дальше урезать расходы на структуру, что, по его мнению, пока соответствует прошлому веку. Впрочем, расчистив заявку прощанием со многими не нужными игроками, параллельно быстро подписав Матеуса Кунью, но потом уже активность упала.

Лидс Юнайтед

Клуб считается одним из наиболее популярных в стране. Но как же тяжело он пробивается в последнее время из Чемпионшипа. Сначала это получилось при Бьелсе, но при первых же проблемах аргентинца уволили - в потом и сами вылетели.

Вернуться получилось не с первого раза. В 2024-м году Фарке со своими подопечными стал третьим в основном раунде сезона и проиграл 0:1 в финале плей-офф. Тем не менее, Даниэле дали еще один шанс, и тот был реализован прекрасно: 100 очков и уверенное, пусть и на пару с Бернли, лидерство. Как часто бывало, после этого начали массово подписывали новичков - Нмечу, Бийола, Гудмундссона, и работа продолжается. Несмотря на такое изменение состава, получалось продолжать побеждать и на сборах после удачного сезона.

Статистика личных встреч

У Манчестер Юнайтед получилось выиграть пять матчей из семи последних при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в МЮ. Хотя бы такого соперника клуб должен обыгрывать - поверим, что этого получится добиться (коэффициент - 1,85).