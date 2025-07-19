Манчестер Юнайтед – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 19 июля в 16:00 по Киеву
19 июля состоится товарищеский матч между английскими командами Манчестер Юнайтед и Лидс.
Поединок пройдет на стадионе Strawberry Arena в Сольне, Стокгольм. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для красных дьяволов это будет первый летний спарринг. Для Лидса это также будет первое контрольное противостояние после завершения сезона 2024/25.
Манчестер Юнайтед – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Ман Юнайтед.
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