Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
19.07.2025 16:00 - : -
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 июля 2025, 16:10 |
518
0

Манчестер Юнайтед – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 19 июля в 16:00 по Киеву

19 июля 2025, 16:10 |
518
0
Манчестер Юнайтед – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Манчестер Юнайтед

19 июля состоится товарищеский матч между английскими командами Манчестер Юнайтед и Лидс.

Поединок пройдет на стадионе Strawberry Arena в Сольне, Стокгольм. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для красных дьяволов это будет первый летний спарринг. Для Лидса это также будет первое контрольное противостояние после завершения сезона 2024/25.

Манчестер Юнайтед – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Ман Юнайтед.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Помог автогол. Металлист в спарринге обыграл ФК Вильхивцы
Кайзерслаутерн – Дженоа. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Финальная стадия. Барселона приближается к подписанию вингера гранда
Манчестер Юнайтед Лидс Манчестер Юнайтед - Лидс смотреть онлайн товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационное поражение. Украина неожиданно уступила аутсайдерам Лиги наций
Волейбол | 18 июля 2025, 19:10 64
Сенсационное поражение. Украина неожиданно уступила аутсайдерам Лиги наций
Сенсационное поражение. Украина неожиданно уступила аутсайдерам Лиги наций

Сборная Украины по волейболу провела матч против Сербии

ШАРАН – о шансах украинских команд в квалификации еврокубков
Футбол | 19 июля 2025, 11:55 5
ШАРАН – о шансах украинских команд в квалификации еврокубков
ШАРАН – о шансах украинских команд в квалификации еврокубков

Известный украинский тренер пообщался с корреспондентом Sport.ua

Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Сербией?
Волейбол | 18.07.2025, 20:12
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Сербией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Сербией?
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Бокс | 18.07.2025, 17:59
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Бристоль Сити – Бормнут. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 19.07.2025, 14:44
Бристоль Сити – Бормнут. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Бристоль Сити – Бормнут. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Бой Усик – Дюбуа? Набросится на него, и ему будет конец»
ФЬЮРИ: «Бой Усик – Дюбуа? Набросится на него, и ему будет конец»
18.07.2025, 03:00 1
Бокс
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
17.07.2025, 23:35 2
Футбол
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
18.07.2025, 17:25
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я не хочу больше это слышать, не говорите такое об Усике»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я не хочу больше это слышать, не говорите такое об Усике»
18.07.2025, 10:00
Бокс
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
18.07.2025, 14:57 1
Бокс
После ультиматума от Борнмута. ПСЖ принял решение по Забарному
После ультиматума от Борнмута. ПСЖ принял решение по Забарному
17.07.2025, 16:51 7
Футбол
Определены варианты. Кто может стать соперником Шахтера в Q3 Лиги Европы
Определены варианты. Кто может стать соперником Шахтера в Q3 Лиги Европы
18.07.2025, 07:23 9
Футбол
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
19.07.2025, 01:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем