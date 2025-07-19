19 июля состоится товарищеский матч между английскими командами Манчестер Юнайтед и Лидс.

Поединок пройдет на стадионе Strawberry Arena в Сольне, Стокгольм. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Для красных дьяволов это будет первый летний спарринг. Для Лидса это также будет первое контрольное противостояние после завершения сезона 2024/25.

Манчестер Юнайтед – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Ман Юнайтед.

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