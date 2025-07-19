Бенфика готова ворваться в борьбу за игрока Палмейраса, которого хочет Рома

25-летний бразильский полузащитник «Палмейраса» Ришар Риос получил новый вариант развития карьеры.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, португальский клуб «Бенфика» рассматривает вариант трансфера игрока «Палмейраса».

«Орлы» готовы начать переговоры с Риосом, если клуб будет уверен, что сможет подписать 25-летнего футболиста.

Напомним, что Риос приблизился к уходу из «Палмейраса» в римскую «Рому».

На счету полузащитника 138 поединков в составе бразильского клуба, в которых было оформлено 11 голов и 10 ассистов.