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Португалия
19 июля 2025, 10:44 |
250
0

Бенфика готова ворваться в борьбу за игрока Палмейраса, которого хочет Рома

Ришар Риос оказался на радаре португальского клуба

19 июля 2025, 10:44 |
250
0
Бенфика готова ворваться в борьбу за игрока Палмейраса, которого хочет Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришар Риос

25-летний бразильский полузащитник «Палмейраса» Ришар Риос получил новый вариант развития карьеры.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, португальский клуб «Бенфика» рассматривает вариант трансфера игрока «Палмейраса».

«Орлы» готовы начать переговоры с Риосом, если клуб будет уверен, что сможет подписать 25-летнего футболиста.

Напомним, что Риос приблизился к уходу из «Палмейраса» в римскую «Рому».

На счету полузащитника 138 поединков в составе бразильского клуба, в которых было оформлено 11 голов и 10 ассистов.

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Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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