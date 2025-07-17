Будет помогать Довбику. Рома приблизилась к подписанию игрока Палмейрас

25-летний колумбийский полузащитник «Палмейраса» Ришар Риос приблизился к переходу в итальянскую «Рому».

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Личное соглашение Риоса с «Ромой» рассчитано до 2030 года, по которому он будет получать 2,6 миллиона евро в год.

«Палмейрас» за игрока получит 30-31 миллион евро.

В прошлом сезоне Ришар Риос сыграл 36 матчей и отличился 4 мячами. На клубном чемпионате мира Риос отыграл все матчи «Палмейраса».

За 5 игр на КЧМ Ришар Риос голов не забивал, но отдал две голевые передачи.