Италия17 июля 2025, 05:38 |
148
0
Будет помогать Довбику. Рома приблизилась к подписанию игрока Палмейрас
Ришар Риос согласовал личный контракт с итальянским клубом
17 июля 2025, 05:38 |
148
0
25-летний колумбийский полузащитник «Палмейраса» Ришар Риос приблизился к переходу в итальянскую «Рому».
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Личное соглашение Риоса с «Ромой» рассчитано до 2030 года, по которому он будет получать 2,6 миллиона евро в год.
«Палмейрас» за игрока получит 30-31 миллион евро.
В прошлом сезоне Ришар Риос сыграл 36 матчей и отличился 4 мячами. На клубном чемпионате мира Риос отыграл все матчи «Палмейраса».
За 5 игр на КЧМ Ришар Риос голов не забивал, но отдал две голевые передачи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 июля 2025, 00:01 7
Михаил может вернуться уже в следующем году
Футбол | 17 июля 2025, 04:51 0
Поединок состоится 17 июля в 19:00
Другие виды | 16.07.2025, 21:23
Футбол | 16.07.2025, 06:30
Футбол | 16.07.2025, 07:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.07.2025, 08:58 17
16.07.2025, 16:53 7
15.07.2025, 08:19 33
16.07.2025, 11:18 1
15.07.2025, 07:36 2
15.07.2025, 08:07 1
16.07.2025, 09:15 1
15.07.2025, 09:54 2