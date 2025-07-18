Дьер – Карпаты – 2:1. Видео голов и обзор матча

«Карпаты» продолжают подготовку к старту нового сезона на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В четверг, 17 июля, команда Владислава Лупашко провела товарищеский матч.

Соперником львовского клуба стал клуб «Дьер». В прошлом сезоне команда финишировала в чемпионате Венгрии на четвертой позиции и получила право сыграть в еврокубках.

Поединок начался для «Карпат» неплохо. На 10-й минуте Бруниньйо открыл счет. Однако уже через 5 минут Клаудиу Бумба восстановил равенство.

Дело шло к ничьей. Но на 86-й минуте игрокам «Дьера» удалось забить победный гол.

Товарищеский матч. 17 июля. Австрия

«Дьер» Венгрия – «Карпаты» Украина – 2:1

Голы: Бумба, 15, Виталис, 86 – Бруниньо, 10

«Дьер»: Петраш, Тот, Абрахамссон, Крпич, Штефуль (Биро, 69), Антон, Виталис, Гаврич (Лоуренсо, 84), Банати (Толлар, 73), Бумба, Бенбуали (Пищур, 46).

Запасные: Медьери, Кульчар, Конч, Гарамсеги-Гечи.

«Карпаты»: Домчак (Колесник, 89), Мирошниченко (Киричок, 83), Жан Педрозу (Чеберичнак, 90+1), Бабогло (Цимбалистый, 90+1), Полегенько (Кокодиняк, 89), Альварес (Клименко, 69), Бруниньо (Луис Яно, 89), Костенко, Чачуа (Федор, 69), Карабин (Шах, 56), Краснопир (Игор Невес, 62).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча