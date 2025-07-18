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  4. Лазарет Карпат пополнился. Трое футболистов – вне тренировочного процесса
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 04:23 | Обновлено 18 июля 2025, 05:06
35
0

Лазарет Карпат пополнился. Трое футболистов – вне тренировочного процесса

Травмированы Алексей Сыч, Илья Квасница, Патрисио Танда

18 июля 2025, 04:23 | Обновлено 18 июля 2025, 05:06
35
0
Лазарет Карпат пополнился. Трое футболистов – вне тренировочного процесса
ФК Карпаты. Илья Квасница

В лазарете львовских «Карпат» находятся полузащитник Алексей Сич, а также вингер Илья Квасница и голкипер Патрисио Танда, которые получили повреждения во время сборов в Австрии.

Квасница получил травму мышцы бедра в контрольном матче с «Вольфсбергером». По результатам медицинского обследования он вскоре вернется во Львов для работы с реабилитологом.

Недавно центральный защитник «Карпат» Тимур Стецьков, который пропускал почти два месяца из-за травмы колена в матче прошлого сезона против «Левого Берега», присоединился к команде на австрийском сборе и уже тренируется в общей группе.

Скоро к тренировкам должен вернуться и другой опытный защитник – Владимир Адамюк, который восстанавливается после незначительной мышечной травмы.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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