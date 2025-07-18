Лазарет Карпат пополнился. Трое футболистов – вне тренировочного процесса
Травмированы Алексей Сыч, Илья Квасница, Патрисио Танда
В лазарете львовских «Карпат» находятся полузащитник Алексей Сич, а также вингер Илья Квасница и голкипер Патрисио Танда, которые получили повреждения во время сборов в Австрии.
Квасница получил травму мышцы бедра в контрольном матче с «Вольфсбергером». По результатам медицинского обследования он вскоре вернется во Львов для работы с реабилитологом.
Недавно центральный защитник «Карпат» Тимур Стецьков, который пропускал почти два месяца из-за травмы колена в матче прошлого сезона против «Левого Берега», присоединился к команде на австрийском сборе и уже тренируется в общей группе.
Скоро к тренировкам должен вернуться и другой опытный защитник – Владимир Адамюк, который восстанавливается после незначительной мышечной травмы.
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