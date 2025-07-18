Лазарет Карпат пополнился. Трое футболистов – вне тренировочного процесса

В лазарете львовских «Карпат» находятся полузащитник Алексей Сич, а также вингер Илья Квасница и голкипер Патрисио Танда, которые получили повреждения во время сборов в Австрии.

Квасница получил травму мышцы бедра в контрольном матче с «Вольфсбергером». По результатам медицинского обследования он вскоре вернется во Львов для работы с реабилитологом.

Недавно центральный защитник «Карпат» Тимур Стецьков, который пропускал почти два месяца из-за травмы колена в матче прошлого сезона против «Левого Берега», присоединился к команде на австрийском сборе и уже тренируется в общей группе.

Скоро к тренировкам должен вернуться и другой опытный защитник – Владимир Адамюк, который восстанавливается после незначительной мышечной травмы.