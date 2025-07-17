Лидер сборной U-21 отправился в Украину, покинув расположение клуба УПЛ

Украинский вингер львовских «Карпат» Илья Квасница получил повреждение на учебно-тренировочном собрании львовской команды в Австрии. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По результатам медицинского обследования Ильи Квасницы было установлено повреждение одной из мышц ротаторов бедра.Вскоре Илья вернется во Львов и будет работать с реабилитологом. О сроках обновления никакой информации нет.

Ранее сообщалось, что к Карпатам на сборах в Австрии присоединится защитник