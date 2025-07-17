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  4. Лидер сборной U-21 отправился в Украину, покинув расположение клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 11:36 |
870
0

Лидер сборной U-21 отправился в Украину, покинув расположение клуба УПЛ

Илья Квасница получил повреждение на тренировочных сборах львовских Карпат

17 июля 2025, 11:36 |
870
0
Лидер сборной U-21 отправился в Украину, покинув расположение клуба УПЛ
ФК Карпаты. Илья Квасница

Украинский вингер львовских «Карпат» Илья Квасница получил повреждение на учебно-тренировочном собрании львовской команды в Австрии. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По результатам медицинского обследования Ильи Квасницы было установлено повреждение одной из мышц ротаторов бедра.Вскоре Илья вернется во Львов и будет работать с реабилитологом. О сроках обновления никакой информации нет.

Ранее сообщалось, что к Карпатам на сборах в Австрии присоединится защитник

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Илья Квасница Карпаты Львов травма учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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