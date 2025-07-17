Украина. Премьер лига17 июля 2025, 11:36 |
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Лидер сборной U-21 отправился в Украину, покинув расположение клуба УПЛ
Илья Квасница получил повреждение на тренировочных сборах львовских Карпат
17 июля 2025, 11:36 |
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Украинский вингер львовских «Карпат» Илья Квасница получил повреждение на учебно-тренировочном собрании львовской команды в Австрии. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По результатам медицинского обследования Ильи Квасницы было установлено повреждение одной из мышц ротаторов бедра.Вскоре Илья вернется во Львов и будет работать с реабилитологом. О сроках обновления никакой информации нет.
Ранее сообщалось, что к Карпатам на сборах в Австрии присоединится защитник
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