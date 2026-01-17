Григорчук объяснил, кто убрал Хачериди из Черноморца
Специалист заявил, что уважает любые решения руководства «моряков»
Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, кто принял решение попрощаться с бывшим защитником национальной сборной Украины Евгением Хачериди, который недавно покинул расположение «моряков»
– Недавно «моряки» объявили об уходе четырех исполнителей, среди которых был и Евгений Хачериди. Это уже ваши кадровые решения?
– Эти решения были раньше, еще до моего прихода в Черноморец.
– Если бы ваша воля, оставили бы Хачериди сейчас?
– Трудно говорили. Даже некорректно будет сейчас об этом говорить. Я уважаю любые решения, принятые еще до моего прихода. Даже не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Я принимаю то, что есть на данный момент, – сказал Григорчук.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
