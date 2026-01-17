Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Григорчук объяснил, кто убрал Хачериди из Черноморца
Украина. Первая лига
17 января 2026, 08:12 |
640
0

Григорчук объяснил, кто убрал Хачериди из Черноморца

Специалист заявил, что уважает любые решения руководства «моряков»

Григорчук объяснил, кто убрал Хачериди из Черноморца
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, кто принял решение попрощаться с бывшим защитником национальной сборной Украины Евгением Хачериди, который недавно покинул расположение «моряков»

– Недавно «моряки» объявили об уходе четырех исполнителей, среди которых был и Евгений Хачериди. Это уже ваши кадровые решения?

– Эти решения были раньше, еще до моего прихода в Черноморец.

– Если бы ваша воля, оставили бы Хачериди сейчас?

– Трудно говорили. Даже некорректно будет сейчас об этом говорить. Я уважаю любые решения, принятые еще до моего прихода. Даже не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Я принимаю то, что есть на данный момент, – сказал Григорчук.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

По теме:
МАРКЕВИЧ: «Команду довели до такого. Теперь нужно исправлять ситуацию»
ФОТО. Режим двухразовых тренировок. Шахтер входит в ритм в Турции
Инфографика УПЛ. У Руха – самый молодой состав, а у Полтавы – возрастной
Роман Григорчук Ла Лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Евгений Хачериди расторжение контракта
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
