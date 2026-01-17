Футболиста, который принадлежит Динамо, могут отстранить от первой команды

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 11:09 |
«Интернасьональ» недоволен переговорами Витиньо, которые тот ведет с «Сантосом»

ФК Интернасьональ. Витиньо

Бразильский футболист Витиньо, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», может быть отстранен от первой команды «Интернасьоналя», где выступает на правах аренды.

После завершения сезона 2025/26 истечет соглашение 26-летнего футболиста с чемпионами Украины, поэтому уже сейчас Витиньо имеет право подписывать предварительный контракт с любым клубом.

Бразилец планировал доиграть полгода в составе «Интернасьоналя», а потом на правах свободного агента перейти в «Сантос», с которым уже провел успешные переговоры.

Однако, «Интернасьональ» пригрозил нападающему, что отстранит его от тренировок с первой командой, если тот подпишет соглашение с конкурентом и откажется оставаться в нынешнем клубе.

Витиньо перебрался в чемпионат Украины в августе 2021 года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. За «бело-синих» бразильский легионер провел 13 матчей, в которых забил три гола.

чемпионат Бразилии по футболу Интернасьонал Сантос Динамо Киев Витиньо (Динамо) трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: YouTube
Комментарии
