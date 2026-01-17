Футболиста, который принадлежит Динамо, могут отстранить от первой команды

Бразильский футболист Витиньо, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», может быть отстранен от первой команды «Интернасьоналя», где выступает на правах аренды.

После завершения сезона 2025/26 истечет соглашение 26-летнего футболиста с чемпионами Украины, поэтому уже сейчас Витиньо имеет право подписывать предварительный контракт с любым клубом.

Бразилец планировал доиграть полгода в составе «Интернасьоналя», а потом на правах свободного агента перейти в «Сантос», с которым уже провел успешные переговоры.

Однако, «Интернасьональ» пригрозил нападающему, что отстранит его от тренировок с первой командой, если тот подпишет соглашение с конкурентом и откажется оставаться в нынешнем клубе.

Витиньо перебрался в чемпионат Украины в августе 2021 года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. За «бело-синих» бразильский легионер провел 13 матчей, в которых забил три гола.