Футболиста, который принадлежит Динамо, могут отстранить от первой команды
«Интернасьональ» недоволен переговорами Витиньо, которые тот ведет с «Сантосом»
Бразильский футболист Витиньо, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», может быть отстранен от первой команды «Интернасьоналя», где выступает на правах аренды.
После завершения сезона 2025/26 истечет соглашение 26-летнего футболиста с чемпионами Украины, поэтому уже сейчас Витиньо имеет право подписывать предварительный контракт с любым клубом.
Бразилец планировал доиграть полгода в составе «Интернасьоналя», а потом на правах свободного агента перейти в «Сантос», с которым уже провел успешные переговоры.
Однако, «Интернасьональ» пригрозил нападающему, что отстранит его от тренировок с первой командой, если тот подпишет соглашение с конкурентом и откажется оставаться в нынешнем клубе.
Витиньо перебрался в чемпионат Украины в августе 2021 года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. За «бело-синих» бразильский легионер провел 13 матчей, в которых забил три гола.
