Кучер признался, рассчитался ли с ним Черноморец: «Не понимаю...»

Бывший тренер одесского Черноморца Александр Кучер признался, есть ли у «моряков» задолженность перед ним. Специалист еще ждет одного финансового решения руководителей одесской команды.

Рассчитался ли с вами одесский клуб?

– Со мной – да. Осталось только рассчитаться с моими помощниками. С этим вопросом было обещано разобраться на этой неделе. Но пока в клубе молчат и ничего не делают. Не понимаю, что это значит, – сказал Кучер.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.