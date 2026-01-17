Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 10:41 |
0

Кучер признался, рассчитался ли с ним Черноморец: «Не понимаю...»

Александр ждет выплат своему помощнику

Кучер признался, рассчитался ли с ним Черноморец: «Не понимаю...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Бывший тренер одесского Черноморца Александр Кучер признался, есть ли у «моряков» задолженность перед ним. Специалист еще ждет одного финансового решения руководителей одесской команды.

Рассчитался ли с вами одесский клуб?

– Со мной – да. Осталось только рассчитаться с моими помощниками. С этим вопросом было обещано разобраться на этой неделе. Но пока в клубе молчат и ничего не делают. Не понимаю, что это значит, – сказал Кучер.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Александр Кучер Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Комментарии 0
