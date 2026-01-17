«Пусть трудится». Кучер ответил Григорчуку на слова о Черноморце

Увольнение Александра Кучера с поста главного тренера «Черноморца» стало главной неожиданностью этой зимы, ведь никаких оснований для этого вроде бы и не было: команда на протяжении всей турнирной дистанции шла на первом-втором местах и ​​только перед зимним перерывом переместилась на третье, отставая всего на одно.

Однако у руководства одесского клуба вдруг возникло желание прервать сотрудничество с тренером, который пользовался уважением со стороны футболистов и симпатией со стороны самых требовательных болельщиков.

Теперь в «Черноморце» готовятся к новым кадровым изменениям, которые за каждые 4-6 месяцев в команде «моряков» стали уже привычным явлением.

Приглашенный занять тренерское кресло после вынужденной отставки Кучера Роман Григорчук уже начал комплектовать состав – как игровой, так и тренерский. Кроме того, 60-летний специалист решил внести существенные коррективы в сроки отпуска, который, по мнению его предшественника, должен был завершиться в первых числах февраля.

Поделиться мнениями по этому поводу Sport.ua попросил Александра Кучера.

- Я не знаю, что нынешний вождь делает, – сказал он. – Собираться в январе и бегать? Футболисты же и так имели индивидуальные программы на период отпуска, чтобы подойти к возобновлению полноценной тренировочной работы в надлежащих кондициях.

– Что вы как тренер, передавший своеобразную эстафетную палочку Роману Григорчуку, могли бы ему посоветовать по недавнему собственному опыту работы в вверенном ему футбольном хозяйстве?

– У него есть свое видение. Пусть трудится. Могу пожелать только удачи и побед «Черноморцу».

- Рассчитался ли с вами одесский клуб?

– Со мной – да. Осталось только рассчитаться с моими помощниками. С этим вопросом было обещано разобраться на этой неделе. Но пока в клубе молчат и ничего не делают. Не понимаю, что это значит.

- Выходит, что долг перед вами остался только у «Днепра-1»?

– Да.

– Эта тема сошла на нет или возможно вам поступают какие-то уведомления?

– Да нет, ничего не поступает. Пока все «тихо». Будем смотреть и ждать, как будет. Возможно, со временем клуб пожелает вернуться к выступлениям на профессиональном уровне.

- Какие-то варианты по продолжению тренерской карьеры сейчас у вас есть?

– Пока нет. Пока провожу время со своей семьей, уделяю внимание детям и жене.