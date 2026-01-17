Ванат отреагировал на победу Жироны в матче Ла Лиги, где он оформил дубль

Украинский форвард Жироны Владислав Ванат поделился эмоциями после победы своей команды над Эспаньолом (2:0) в 20-м туре испанской Ла Лиги, где он отличился дублем.

«Очень отличная работа команды. С победой, Жирона», – лаконично написал Ванат в Instagram, прикрепив фото с победного матча.

В нынешнем сезоне Жирона занимает девятую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 турнирных балла после 20 сыгранных матчей.