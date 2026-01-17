Украина. Премьер лига17 января 2026, 11:13 |
484
0
Ванат отреагировал на победу Жироны в матче Ла Лиги, где он оформил дубль
Владислав опубликовал пост в Instagram
17 января 2026, 11:13 |
484
0
Украинский форвард Жироны Владислав Ванат поделился эмоциями после победы своей команды над Эспаньолом (2:0) в 20-м туре испанской Ла Лиги, где он отличился дублем.
«Очень отличная работа команды. С победой, Жирона», – лаконично написал Ванат в Instagram, прикрепив фото с победного матча.
В нынешнем сезоне Жирона занимает девятую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 турнирных балла после 20 сыгранных матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 17 января 2026, 08:20 1
Александр может стать первым звездным лицом Zuffa Boxing
Футбол | 17 января 2026, 01:19 8
Также WhoScored оценил игру Виктора Цыганкова
Футбол | 16.01.2026, 16:15
Футбол | 17.01.2026, 09:16
Футбол | 16.01.2026, 13:17
Комментарии 0
Популярные новости
16.01.2026, 13:15 1
15.01.2026, 08:42 5
17.01.2026, 00:03 51
15.01.2026, 22:18 13
16.01.2026, 16:43 23
16.01.2026, 14:38 7
15.01.2026, 12:11 12
15.01.2026, 08:08