Зидан возвращается. Француз возглавит одну из сильнейших сборных мира
Легенда мирового футбола провел предварительные переговоры с Французской федерацией футбола
Легендарный экс-футболист Зинедин Зидан провел переговоры о сотрудничестве с Французской федерацией футбола. Об этом сообщили Footmercato и L'Équipe.
Сборная Франции и ее тренерский штаб начали подготовку к предстоящему чемпионату мира в США. «Les Bleus» запланировали товарищеские матчи на март (против Бразилии и Колумбии) и июнь (против Кот-д'Ивуара).
Предстоящий мундиаль станет последним для Дидье Дешама во главе французской команды, которую он возглавлял с 2012 года.
Французская футбольная федерация и окружение Зидана встретились, чтобы обсудить будущее сотрудничество. Ожидается, что одним из ассистентов Зинедина станет известный специалист Давид Беттони, с которым он ранее работал в мадридском «Реале».
Стороны также обсуждали желание Зидана иметь достаточно большой штат по меркам национальных сборных, включая подразделение анализа данных.
Эти шаги легенда мирового футбола намерен согласовать отдельно с федерацией, политика которой не предусматривает увеличение бюджета на персонал национальной сборной.
В обновленном рейтинге сильнейших сборных мира команда Франции заняла третье место, уступая только Испании и Аргентине.
