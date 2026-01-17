Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан возвращается. Француз возглавит одну из сильнейших сборных мира
Чемпионат мира
17 января 2026, 11:27 |
798
0

Зидан возвращается. Француз возглавит одну из сильнейших сборных мира

Легенда мирового футбола провел предварительные переговоры с Французской федерацией футбола

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный экс-футболист Зинедин Зидан провел переговоры о сотрудничестве с Французской федерацией футбола. Об этом сообщили Footmercato и L'Équipe.

Сборная Франции и ее тренерский штаб начали подготовку к предстоящему чемпионату мира в США. «Les Bleus» запланировали товарищеские матчи на март (против Бразилии и Колумбии) и июнь (против Кот-д'Ивуара).

Предстоящий мундиаль станет последним для Дидье Дешама во главе французской команды, которую он возглавлял с 2012 года.

Французская футбольная федерация и окружение Зидана встретились, ч тобы обсудить будущее сотрудничество. Ожидается, что одним из ассистентов Зинедина станет известный специалист Давид Беттони, с которым он ранее работал в мадридском «Реале».

Стороны также обсуждали желание Зидана иметь достаточно большой штат по меркам национальных сборных, включая подразделение анализа данных.

Эти шаги легенда мирового футбола намерен согласовать отдельно с федерацией, политика которой не предусматривает увеличение бюджета на персонал национальной сборной.

В обновленном рейтинге сильнейших сборных мира команда Франции заняла третье место, уступая только Испании и Аргентине.

По теме:
Йожеф САБО: «Благодаря ему сборная Украины сумела пробиться в плей-офф ЧМ»
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
«Не больше». Экс-игрок сборной Украины не советует Реброву форварда Динамо
ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу Дидье Дешам Зинедин Зидан Давид Беттони
Николай Тытюк Источник: Footmercato
