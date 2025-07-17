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  4. Ман Юнайтед – лидер интересного антирейтинга АПЛ 2024/25 среди фанатов
Англия
17 июля 2025, 22:38 |
121
0

Ман Юнайтед – лидер интересного антирейтинга АПЛ 2024/25 среди фанатов

Болельщиков «красных дьяволов» чаще всего арестовывали за правонарушения, связанные с футболом

17 июля 2025, 22:38 |
121
0
Ман Юнайтед – лидер интересного антирейтинга АПЛ 2024/25 среди фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам сезона Английской Премьер-лиги 2024/25 «Манчестер Юнайтед» возглавил антирейтинг по количеству фанатов, арестованных за правонарушения, связанные с футболом (121).

На втором месте оказался другой клуб из того же города – «Манчестер Сити», у которого зафиксировано 94 случая арестов болельщиков.

В пятерку антирейтинга также вошли: «Вест Хэм» (77), «Челси» (76) и «Астон Вилла» (71).

Самыми законопослушными оказались фанаты «Борнмута» – лишь семеро из них имели проблемы с законом в рамках футбольных событий.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Вест Хэм фанаты статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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