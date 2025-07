Ман Юнайтед – лидер интересного антирейтинга АПЛ 2024/25 среди фанатов

По итогам сезона Английской Премьер-лиги 2024/25 «Манчестер Юнайтед» возглавил антирейтинг по количеству фанатов, арестованных за правонарушения, связанные с футболом (121).

На втором месте оказался другой клуб из того же города – «Манчестер Сити», у которого зафиксировано 94 случая арестов болельщиков.

В пятерку антирейтинга также вошли: «Вест Хэм» (77), «Челси» (76) и «Астон Вилла» (71).

Самыми законопослушными оказались фанаты «Борнмута» – лишь семеро из них имели проблемы с законом в рамках футбольных событий.

