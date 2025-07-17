Ильвес – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги Европы
Донецкий клуб Шахтер продолжает выступление в квалификации Лиги Европы 2025/26.
17 июля в 19:00 встречаются Ильвес Тампере и Шахтер Донецк. Игра проходит в финском городе Тампере на арене Таммела.
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Первый матч команд неделей ранее завершился разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 6:0.
Победитель противостояния выйдет в Q2 ЛЕ, где сыграет с турецким Бешикташем, а проигравшая команда перейдет в Q2 Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.
Ильвес – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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