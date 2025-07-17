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Лига Европы
17 июля 2025, 19:05 |
1148
0

Ильвес – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги Европы

17 июля 2025, 19:05 |
1148
0
Ильвес – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

Донецкий клуб Шахтер продолжает выступление в квалификации Лиги Европы 2025/26.

17 июля в 19:00 встречаются Ильвес Тампере и Шахтер Донецк. Игра проходит в финском городе Тампере на арене Таммела.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч команд неделей ранее завершился разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 6:0.

Победитель противостояния выйдет в Q2 ЛЕ, где сыграет с турецким Бешикташем, а проигравшая команда перейдет в Q2 Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.

Ильвес – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Ильвес - Шахтер видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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