Добивать не стали. Шахтер не забил Ильвесу в ответном матче

Донецкий «Шахтер» провел ответный матч против финского «Ильвеса» в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Результат первой игры, которая состоялась неделю назад, абсолютно не оставил интриги на повторную встречу. Таким образом, сегодняшнюю дуэль для «горняков» можно было рассматривать как ответственный спарринг в рамках подготовки к новому сезону, ведь победа для нас была важна в контексте набора рейтинговых очков. Тренерский штаб Арды Турана провел значительную ротацию, заменив сразу восемь игроков стартового состава по сравнению с противостоянием недельной давности.

После стартового свистка «горняки» взяли мяч под контроль и довольно быстро организовали первый голевой момент у ворот соперников. Правда, Бондаренко из центра штрафной не смог нанести акцентированный удар. Вскоре с еще лучшей позиции пробивал Педриньо, но ему также не хватило точности. В обоих эпизодах своим партнерам ассистировал активно вошедший в игру Эгиналду.

Хозяева поля сконцентрировались на оборонительных действиях, а «оранжево-черные» неспешно искали пути к штрафной «Ильвеса». И несмотря на насыщенную защитную линию соперников, «горняки» периодически находили свободные зоны и обостряли игру.

В середине тайма гости отдали мяч соперникам, переключившись на построение быстрых контратак. «Рыси» попытались что-то создать у ворот «Шахтера», но их хватило лишь на неточный удар Степина из-за пределов штрафной. «Горняки» сразу ответили ударом Эгиналду, с которым справился Виртанен. А через несколько минут Невертон с острого угла попал в ближнюю штангу. Перед перерывом еще один шанс получил Бондаренко, но своевременный выход Виртанена ликвидировал угрозу у ворот «Ильвеса».

Вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот «Ильвеса». Эгиналду сыграл на перехвате и вывел на ударную позицию Траоре, который из убойной позиции пробил неудачно. А следующий перехват в исполнении «горняков» завершился ударом Бондаренко рядом со штангой. Еще один голевой шанс не реализовал Эгиналду, который замкнул навес ударом выше ворот.

«Оранжево-черные» не форсировали события, но стабильно создавали острые эпизоды у ворот гостей. Вот только открыть счет у подопечных Турана не получалось. Сделать это перед финальным свистком мог Невертон, который обводящим ударом попал в перекладину.

Команды сыграли вничью, и «Шахтер» вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы, где встретится с турецким «Бешикташем».

⚒️ «Шахтар» 🆚 «Бешикташ» 🦅 у Лізі Європи! 🧡



🇺🇦 Команда Арди Турана в другому раунді кваліфікації зустрінеться з клубом зі Стамбула 🇹🇷



😍 ЦЕ БУДЕ 🔥🔥🔥



📆 24 липня 📍 Стамбул



📆 31 липня 📍 Краків#Shakhtar #UEL #БешикташШахтар #ШахтарБешикташ #Türkiye pic.twitter.com/q8uZhFLsMW — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 17, 2025

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Первый раунд. Ответный матч.

«Ильвес» – «Шахтер» - 0:0 (первый матч – 0:6)

Предупреждения: Юккола, 70 – Винисиус, 40

«Ильвес»: Виртанен – Кумпу, Миеттунен, Мяенпяя – Улунду (Юккола, 58), Попович (Ветели, 58), Асперген (Тийтинен, 68), Валлиус – Степин (Акиньеми, 68), Гютенен, Канга (Седербек, 83).

«Шахтер»: Ризник – Азарови, Грам, Бондарь, Винисиус (Гочолеишвили, 55) – Очеретько, Бондаренко (Судаков, 68), Педриньо да Силва (Назарина, 81) – Невертон, Траоре (Элиас, 67), Эгиналду (Швед, 55).

Арбитр: Мохаммад Усман Аслам (Норвегия).

Стадион: «Таммела» (Тампере, Финляндия).

Удары (в створ): 2 (0) – 16 (3)

Угловые: 1 – 5

Оффсайды: 1 – 0.

ИЛЬВЕС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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