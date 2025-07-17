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Лига Европы
Ильвес
17.07.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:6 0 : 0
Шахтер Донецк Проходит дальше
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Лига Европы
17 июля 2025, 20:54 | Обновлено 17 июля 2025, 21:52
3074
62

Добивать не стали. Шахтер не забил Ильвесу в ответном матче

Команда Турана имела преимущество, но упустила множество моментов

17 июля 2025, 20:54 | Обновлено 17 июля 2025, 21:52
3074
62
Добивать не стали. Шахтер не забил Ильвесу в ответном матче
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел ответный матч против финского «Ильвеса» в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Результат первой игры, которая состоялась неделю назад, абсолютно не оставил интриги на повторную встречу. Таким образом, сегодняшнюю дуэль для «горняков» можно было рассматривать как ответственный спарринг в рамках подготовки к новому сезону, ведь победа для нас была важна в контексте набора рейтинговых очков. Тренерский штаб Арды Турана провел значительную ротацию, заменив сразу восемь игроков стартового состава по сравнению с противостоянием недельной давности.

После стартового свистка «горняки» взяли мяч под контроль и довольно быстро организовали первый голевой момент у ворот соперников. Правда, Бондаренко из центра штрафной не смог нанести акцентированный удар. Вскоре с еще лучшей позиции пробивал Педриньо, но ему также не хватило точности. В обоих эпизодах своим партнерам ассистировал активно вошедший в игру Эгиналду.

Хозяева поля сконцентрировались на оборонительных действиях, а «оранжево-черные» неспешно искали пути к штрафной «Ильвеса». И несмотря на насыщенную защитную линию соперников, «горняки» периодически находили свободные зоны и обостряли игру.

В середине тайма гости отдали мяч соперникам, переключившись на построение быстрых контратак. «Рыси» попытались что-то создать у ворот «Шахтера», но их хватило лишь на неточный удар Степина из-за пределов штрафной. «Горняки» сразу ответили ударом Эгиналду, с которым справился Виртанен. А через несколько минут Невертон с острого угла попал в ближнюю штангу. Перед перерывом еще один шанс получил Бондаренко, но своевременный выход Виртанена ликвидировал угрозу у ворот «Ильвеса».

Вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот «Ильвеса». Эгиналду сыграл на перехвате и вывел на ударную позицию Траоре, который из убойной позиции пробил неудачно. А следующий перехват в исполнении «горняков» завершился ударом Бондаренко рядом со штангой. Еще один голевой шанс не реализовал Эгиналду, который замкнул навес ударом выше ворот.

«Оранжево-черные» не форсировали события, но стабильно создавали острые эпизоды у ворот гостей. Вот только открыть счет у подопечных Турана не получалось. Сделать это перед финальным свистком мог Невертон, который обводящим ударом попал в перекладину.

Команды сыграли вничью, и «Шахтер» вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы, где встретится с турецким «Бешикташем».

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Первый раунд. Ответный матч.

«Ильвес» – «Шахтер» - 0:0 (первый матч – 0:6)

Предупреждения: Юккола, 70 – Винисиус, 40

«Ильвес»: Виртанен – Кумпу, Миеттунен, Мяенпяя – Улунду (Юккола, 58), Попович (Ветели, 58), Асперген (Тийтинен, 68), Валлиус – Степин (Акиньеми, 68), Гютенен, Канга (Седербек, 83).

«Шахтер»: Ризник – Азарови, Грам, Бондарь, Винисиус (Гочолеишвили, 55) – Очеретько, Бондаренко (Судаков, 68), Педриньо да Силва (Назарина, 81) – Невертон, Траоре (Элиас, 67), Эгиналду (Швед, 55).

Арбитр: Мохаммад Усман Аслам (Норвегия).

Стадион: «Таммела» (Тампере, Финляндия).

Удары (в створ): 2 (0) – 16 (3)
Угловые: 1 – 5
Оффсайды: 1 – 0.

ИЛЬВЕС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 62
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Remark
Вирвали нічию у цього гранда і на тому спасибі.
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+11
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Remark
НьюЗіленд після минулого матчу майже перший відрапортував на гілці, а тепер … мабуть Минай дивиться, не до Шахтаря)))
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+2
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Юрий Щербань
Турку начхати на наш рейтинг піжони
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+1
vasilichn
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0
Отаман
Справедливий бот boodya, як тобі коментар твого гундяївця FannyCat!?
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-1
JSI
Ну, что кроты дали очко в копилочку? И это перед двумя баранками с Бешикташем, а потом будете хвалится, как вы поднимаете рейтинг украинского футбола, ещё и Динамо Киев сделаете виноватым?
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-1
Отаман
https://sport.ua/news/715087-dalee-v-lige-evropy-dinamo-luchshe-igrat-polur
ezervnym-sostavom?
Ответить
-2
Alexander Киев
Молодці! Не травмувались, спокійно собі зіграли в економ режимі і пройшли далі. Далі буде цікавіше 🫠
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-2
googlle
позорники
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-2
Голы Мадяра
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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-2
Отаман
Справедливий бот Boodya, всрався ти під себе знову. Як пише бовдур FannyСat, головне чемпіонство та можно програвати Ференцварошу з ганьбою і грати резервним складом
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-3
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Отаман
FunnyCat_____
08.11.2024 12:00
Согласен с заголовком статьи - главное Чемпионство возможное!
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-3
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Отаман
Справедливий бот Boodya, зараз скину тобі коментар, де бовдур FannyСat писав, що головне чемпіонство після того як фк гундяй суркіса програв Ференцварошу з ганьбою
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-3
DK2025
Добивать не стали?! Скажите спасибо судейке, который пеналь в ворота Ризныка не поставил
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-3
Sashko57
Рейтинг нам не нужен? Могли бы вообще не выходить на игру. 
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-3
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Катерина Монзуль
Так добивати не стали ,чи просто не зуміли ?
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-3
Arera
А как же очки в копилку страны??
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-3
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Катерина Монзуль
Знову мій кумир Отаман по вуха в лайні 
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-4
aleks19826
Замість двох очок в рейтинг лише 1,5 із обласною командою. Знов будуть в кваліфікаціях по мінімуму набирати. Олухи. Скоро нас білорууси обійдуть,  грузіни і кіпріоти
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-4
AKAUNT2013
Краще двічі по 3-0 - це ознака класу а так просто все залетіло в першому матчі
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-4
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