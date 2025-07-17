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Лига Европы
Ильвес
17.07.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:6 0 : 0
Шахтер Донецк Проходит дальше
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Лига Европы
17 июля 2025, 20:59 | Обновлено 17 июля 2025, 21:08
2942
0

Ильвес – Шахтер – 0:0. Каскад упущенных моментов. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги Европы

17 июля 2025, 20:59 | Обновлено 17 июля 2025, 21:08
2942
0
Ильвес – Шахтер – 0:0. Каскад упущенных моментов. Видеообзор матча
ФК Шахтер

Донецкий клуб Шахтер продолжает выступление в квалификации Лиги Европы 2025/26.

17 июля в 19:00 встречались Ильвес Тампере и Шахтер Донецк. Ответная игра Q1 прошла в финском городе Тампере на арене Таммела.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч команд неделей ранее завершился разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 6:0. Во второй игре в Тампере зрители голов не увидели (0:0).

Шахтер вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с турецким Бешикташем, а Ильвес перейдет во второй раунд Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмар.

🏆 Лига Европы. Квалификация Q1

Ответный матч. Тампере (Финляндия), 17 июля

Ильвес (Финляндия) – Шахтер (Украина) – 0:0

Первый матч – 0:6

Видео голов и обзор матча

Видеообзор матча ожидается вскоре

Инфографика

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Ильвес - Шахтер видео голов и обзор Арда Туран
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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