Ильвес – Шахтер – 0:0. Каскад упущенных моментов. Видеообзор матча

Донецкий клуб Шахтер продолжает выступление в квалификации Лиги Европы 2025/26.

17 июля в 19:00 встречались Ильвес Тампере и Шахтер Донецк. Ответная игра Q1 прошла в финском городе Тампере на арене Таммела.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч команд неделей ранее завершился разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 6:0. Во второй игре в Тампере зрители голов не увидели (0:0).

Шахтер вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с турецким Бешикташем, а Ильвес перейдет во второй раунд Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмар.

🏆 Лига Европы. Квалификация Q1

Ответный матч. Тампере (Финляндия), 17 июля

Ильвес (Финляндия) – Шахтер (Украина) – 0:0

Первый матч – 0:6

Видео голов и обзор матча

Видеообзор матча ожидается вскоре

Инфографика