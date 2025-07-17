Ильвес – Шахтер – 0:0. Каскад упущенных моментов. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги Европы
Донецкий клуб Шахтер продолжает выступление в квалификации Лиги Европы 2025/26.
17 июля в 19:00 встречались Ильвес Тампере и Шахтер Донецк. Ответная игра Q1 прошла в финском городе Тампере на арене Таммела.
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Первый матч команд неделей ранее завершился разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 6:0. Во второй игре в Тампере зрители голов не увидели (0:0).
Шахтер вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с турецким Бешикташем, а Ильвес перейдет во второй раунд Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмар.
🏆 Лига Европы. Квалификация Q1
Ответный матч. Тампере (Финляндия), 17 июля
Ильвес (Финляндия) – Шахтер (Украина) – 0:0
Первый матч – 0:6
Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча ожидается вскоре
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