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Лига Европы
17 июля 2025, 23:23 | Обновлено 18 июля 2025, 00:47
986
1

Арда ТУРАН: «Я больше доволен этой игрой Шахтера, чем первой»

Наставник горняков дал пресс-конференцию после матча Лиги Европы с Ильвесом

17 июля 2025, 23:23 | Обновлено 18 июля 2025, 00:47
986
1
Арда ТУРАН: «Я больше доволен этой игрой Шахтера, чем первой»
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию после ответного матча 1-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА с «Ильвесом» (0:0).

– Прежде всего хочу поблагодарить своих игроков, потому что они сыграли очень хорошо. На самом деле я больше доволен этой игрой, чем первой [победа 6:0]. С ментальной точки зрения нам хотелось бы победить, ведь непросто продвигать мяч к штрафной, и мы должны осознавать ценность этого. Это аспект, который нам нужно улучшить. Что касается стартового состава и тех, кто выходил на замену, я горжусь своими игроками и хочу поблагодарить их за серьезный подход и преданность игре. Впереди еще один матч, но я с большой надеждой смотрю на ту игру, которую мы сегодня продемонстрировали.

– В первом тайме был интересный момент: команда выходила из-под прессинга через Ризныка, через пас. Это установка от вас – выходить из обороны через пас? Или это зависит от конкретного эпизода?

– В футболе в первой и второй зонах самая опасная – импровизация. И когда она не запланирована, мы ее не принимаем – даже если все получилось. Так что если мы действуем без плана, но при этом атака удалась, мы все равно исправляем это на тренировках. В первой и второй зонах мы должны на 100 процентов следовать нашему плану. В третьей зоне мы более гибкие, допускаем проявление индивидуального мастерства игроков и хотим это видеть. Но снова: в первой и второй зонах футбол – это про план, и нас беспокоит, если там импровизируют.

– У игроков было несколько хороших моментов, чтобы забить гол. Что им нужно улучшить, чтобы реализовывать такие моменты?

– Они увидят, насколько важно довести мяч до штрафной и что в этой игре есть такое понятие, как понимание ценности мяча. Иногда, помимо тактики, дело в осознании – насколько важно доставить мяч именно туда. В футболе голы – это плоды, и мы играем в эту игру, чтобы их забивать. Сегодня этого не случилось. Мы не смогли в должной мере осознать ценность мяча, но я очень доволен тем, что увидел. Если играть так один-два раза в год, результат может быть таким. Но я на 100 процентов уверен, что в следующий раз мои футболисты будут внимательнее. И, зная эту игру так, как я ее знаю, могу сказать: нет лучшего или более правильного способа в нее играть. Поэтому я очень доволен этой манерой и уровнем, особенно в первые 25–30 минут.

– Завтра еще один товарищеский матч. Как вы проведете следующую неделю в подготовке к игре с «Бешикташем»?

– Что касается физической подготовки, мы рассматривали этот период как предсезонный. И с завтрашнего дня в нашем сознании этот этап будет завершен – мы уже на лучшем физическом уровне. Завтра сыграют те, кто пока что имел мало игрового времени. После этого нас ждет отдых. С понедельника три дня будем работать над тактикой. Мы также получим обратную связь по этой игре и проведем предварительный анализ матча с «Бешикташем». Физически мы прогрессируем и уже почти на том уровне, к которому стремились. Очень довольны физическими показателями игроков. Как я уже сказал: сначала – товарищеский матч, затем – отдых, а дальше – тактическая подготовка к матчу с «Бешикташем».

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Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Ильвес Тампере Ильвес - Шахтер пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Falko
Цікавий тренд. Тепер щоб отримати ще більше задоволення, треба програти наступну офіційну гру.
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