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16 июля 2025, 19:23 | Обновлено 16 июля 2025, 19:34
83
1

Ильвес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч первого раунда квалификации ЛЕ

Формальность на пути к «Бешикташу»

16 июля 2025, 19:23 | Обновлено 16 июля 2025, 19:34
83
1
Ильвес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч первого раунда квалификации ЛЕ
Коллаж Sport.ua

17 июля в Тампере в рамках ответного поединка первого раунда квалификации Лиги Европы «Шахтер» встретится с «Ильвесом». Начало матча – в 19.00 по киевскому времени.

Ильвес

Обескураживающим получился старт вице-чемпиона Финляндии в новом еврокубковом сезоне. В поединке против обладателя Кубка Украины – «Шахтера» – «рыси» предстали скорее робкими котятами. Команда из Украины оказалась на голову выше команды из Финляндии.

И, что еще более показательно, «Ильвес» уступил «Шахтеру» в таком компоненте, в котором, казалось бы, уступать не должен был – в игровом тонусе.

Сейчас в Финляндии – разгар сезона (тамошний чемпионат проходит по системе «весна-осень»), однако «горняки» запросто перебегали и перепрессинговали своего оппонента.

После первого поединка против «оранжево-черных» наставник «Ильвеса» Йонас Рантанен отдал должное оппонентам, однако, вместе с тем, подверг резкой критике действия некоторых своих подопечных.

В частности, Рантанен был недоволен, как его команда сыграла в середине поля и на острие атаки. Посему, если следовать логике тренера команды из Тампере, то в ответном поединке против бронзового призера украинского чемпионата состав «Ильвеса» претерпит серьезные изменения.

Накануне ответной встречи с «Шахтером» команда Рантанена провела очередной поединок внутреннего чемпионата. И добыла в родных стенах непростую победу над ВПС – 3:2. В составе «Ильвеса» забитыми мячами отличились Ветели, Рид и Седербек.

На данный момент «Ильвес» в чемпионате Финляндии занимает второе место, уступая одним очком «Интеру» из Турку. Правда, в «Интера» еще есть игра в запасе.

Шахтер

Лучшего старта в новом сезоне и для «Шахтера», и для нового наставника команды Арды Турана сложно было представить. Дончане разбили своего соперника на голову, превратив ответный поединок в пустую формальность.

Победа «Шахтера» как таковая в Любляне над далеко не самым сильным соперником – не удивительна. Однако манера, в которой добыта эта виктория, однозначно заслуживает похвалы.

Если в двух товарищеских поединках на словенском сборе (против «Горицы» и «Словацко») подопечные Турана едва ползали по полю, то в матче против финского вице-чемпиона сыграли, словно пребывают на данный момент в своей оптимальной форме.

К ответной встрече с «Ильвесом» команда Арды Турана продолжила подготовку в Словении. Там, на следующий день после поединка против «рысей», дончане провели контрольный поединок против «Бринье».

В этом матче Туран задействовал тех футболистов, которые либо вовсе не выходили на игру против «Ильвеса», либо провели не полный матч.

«Шахтер» и в этот раз разгромил своего соперника – 5:0. Хет-трик на счету Траоре, по мячу забили Эгиналду и Гочолеишвили.

К ответному поединку против «Ильвеса» подопечные Арды Турана работали в режиме одноразовых тренировочных занятий.

Главная новость из лагеря «горняков» на данный момент – возвращение в команду бразильского центрбека Марлона.

В Тампере «Шахтер» отбыл за день до поединка.

История противостояний

Предстоящий матч будет вторым в истории коллективов. Первая игра завершилась крупной победой «Шахтера» – 6:0.

Прогноз

Фаворит предстоящего матча ни у кого не вызывает сомнений. Впрочем, как и победитель двухраундового противостояния. Однако можно не сомневаться, что при родных болельщиках «Ильвес» постарается сделать все возможное, чтобы не опозориться так, как в первом поединке.

Наверняка наставник «рысей» проведет ротацию состава. Наверняка хозяева будут пытаться забить хотя бы один гол. Получится ли? Все будет зависеть от «горняков».

Если дончане выйдут и на ответную игру с таким же настроем, как и на матч в Любляне, то попытки оппонентов будут тщетными. Но если Арда Туран решит выставить экспериментальный состав, экономя силы основного состава перед игрой с «Бешикташем», то у «Ильвеса» могут появиться шансы.

Тем не менее, имеем основания предположить, что и во втором поединке «горняки» одержат победу. С разницей в два мяча.

Ориентировочные составы:

«Ильвес»: Виртанен, Рале, Вяйсянен, Мяэнпяя, Юккола, Попович, Ала-Мюллюмяки, Валлиус, Канга, Седербек, Хютенен

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Назарина, Бондаренко, Судаков, Кевин, Швед, Элиас.

Прогноз Sport.ua
Ильвес
17 июля 2025 -
19:00
Шахтер Донецк
Победа Шахтера 1.45 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Mark4854590
Потрібно вигравати і другий матч для очок у таблицю коефіцієнтів
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