В четверг, 17-го июля, состоится ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся финский «Ильвес» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Тампере (Финляндия), на поле стадиона «Таммела», начало в 19:00.

Команда Арды Турана в первом официальном матче при новом тренере устроила соперникам разгром (6:0), после которого о каком-либо камбэке финской команды говорить сложно. Однако кому-то захочется сказать, что предстоящий матч, в котором ожидается серьезная ротация, будет даже менее важным, чем товарищеская игра на следующий день. Но есть нюанс – очки в рейтинг УЕФА за игры на сборах не дают, а наша страна в них ох, как нуждается. «Шахтер» стартовал в сезоне настолько рано, в том числе, и по этой причине.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ильвес» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.