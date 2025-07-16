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Лига Европы
Ильвес
17.07.2025 19:00 - : -
Шахтер Донецк
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Лига Европы
16 июля 2025, 21:08 |
47
2

Ильвес – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка квалификации Лиги Европы УЕФА

16 июля 2025, 21:08 |
47
2
Ильвес – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 17-го июля, состоится ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся финский «Ильвес» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Тампере (Финляндия), на поле стадиона «Таммела», начало в 19:00.

Команда Арды Турана в первом официальном матче при новом тренере устроила соперникам разгром (6:0), после которого о каком-либо камбэке финской команды говорить сложно. Однако кому-то захочется сказать, что предстоящий матч, в котором ожидается серьезная ротация, будет даже менее важным, чем товарищеская игра на следующий день. Но есть нюанс – очки в рейтинг УЕФА за игры на сборах не дают, а наша страна в них ох, как нуждается. «Шахтер» стартовал в сезоне настолько рано, в том числе, и по этой причине.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ильвес» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Ильвес - Шахтер текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Talya-Vi-Talya
Чекаємо знов розгромної перемоги! 🧡🖤 На славу рідного ⚒️Донбасу і залікових балів в скриньку України! 💙💛 😊
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