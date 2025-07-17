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  4. Турция для Турана. С кем сыграет Шахтер во 2-м раунде отбора к Лиге Европы?
Лига Европы
17 июля 2025, 21:05 | Обновлено 17 июля 2025, 21:49
2888
3

Турция для Турана. С кем сыграет Шахтер во 2-м раунде отбора к Лиге Европы?

Матчи горняков против Бешикташа пройдут 24 и 31 июля

17 июля 2025, 21:05 | Обновлено 17 июля 2025, 21:49
2888
3
Турция для Турана. С кем сыграет Шахтер во 2-м раунде отбора к Лиге Европы?
ФК Шахтер. Арда Туран

Донецкий клуб Шахтер вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы 2025/26.

17 июля в 19:00 встречаются Ильвес Тампере и Шахтер Донецк. Ответная игра прошла в финском городе Тампере на арене Таммела.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч команд неделей ранее завершился разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 6:0. Во второй игре в Тампере зрители голов не увидели (0:0).

Шахтер вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с турецким Бешикташем.

Арда Туран во главе Шахтера посетит родную Турцию для первого матча в Стамбуле 24 июля, а ответная игра пройдет 31 июля в польском Кракове.

Ильвес перешел во второй раунд Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмар.

🏆 Лига Европы. Квалификация Q1

Ответный матч. Тампере (Финляндия), 17 июля

Ильвес (Финляндия) – Шахтер (Украина) – 0:0

Первый матч – 0:6

Инфографика

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Ильвес - Шахтер Арда Туран выбор редакции статистические расклады Бешикташ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Boodya
Ну в принципі з цього моменту пішли цікаві матчі
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+2
GloryUkraine
Легко, звичайно, не буде, але це всього лиш Бешикташ. 
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+1
Alexander Киев
Ось це вже дійсно гідний суперник 💪🏻 буде дуже цікаво, а сьогодні грали розслаблені, економ режим і щоб не травмуватись. Нехай щастить! Все в ногах Шахтаря 👌
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-1
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