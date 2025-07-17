Турция для Турана. С кем сыграет Шахтер во 2-м раунде отбора к Лиге Европы?
Матчи горняков против Бешикташа пройдут 24 и 31 июля
Донецкий клуб Шахтер вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы 2025/26.
17 июля в 19:00 встречаются Ильвес Тампере и Шахтер Донецк. Ответная игра прошла в финском городе Тампере на арене Таммела.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч команд неделей ранее завершился разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 6:0. Во второй игре в Тампере зрители голов не увидели (0:0).
Шахтер вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с турецким Бешикташем.
Арда Туран во главе Шахтера посетит родную Турцию для первого матча в Стамбуле 24 июля, а ответная игра пройдет 31 июля в польском Кракове.
Ильвес перешел во второй раунд Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмар.
🏆 Лига Европы. Квалификация Q1
Ответный матч. Тампере (Финляндия), 17 июля
Ильвес (Финляндия) – Шахтер (Украина) – 0:0
Первый матч – 0:6
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Норвежец Нюпан перешел в команду Гвардиолы
17 июля в 19:00 пройдет матч первого раунда квалификации ЛЕ в Финляндии